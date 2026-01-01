Godox DP800IIIV вспышка 800 Дж студийная

Это надежный профессиональный моноблок со встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G, оснащен встроенным вентилятором. На прочном эргономичном корпусе с цельной ручкой расположены монолитные влагозащищенные кнопки и большой контрастный дисплей с подсветкой. Прибор легко управляется при помощи простого пользовательского интерфейса, при этом установленные параметры сохраняются автоматически через 3 секунды после их настройки и даже хранятся в памяти устройства после выключения. На панели управления дополнительно размещен разъем для подключения синхрокабеля PC-mini Jack 3,5. Благодаря распространенному байонету Bowens, вспышка совместима с большим ассортиментом светомодифицирующих насадок не только производства Godox, но и других производителей, использующих этот тип крепления.
Характеристики:
- Максимальная мощность - 800 Дж
- Ведущее число - 88 м (ISO 100)
- Цветовая температура - 5600±200К
- Пилотный свет - 30 Вт
- Длительность импульса - 1/2000-1/800 c
- Предохранитель - 8А
- Время перезарядки - 1 с
- Тип охлаждения - встроенный вентилятор
- Крепление для зонта - есть
- Размер - 12,5х21,5х47 см
- Вес - 3,2 кг