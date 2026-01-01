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Godox DP800IIIV вспышка 800 Дж студийная
Godox DP800IIIV вспышка 800 Дж студийная
Godox DP800IIIV вспышка 800 Дж студийная
Godox DP800IIIV вспышка 800 Дж студийная
Godox DP800IIIV вспышка 800 Дж студийная

Godox DP800IIIV вспышка 800 Дж студийная

Godox
Артикул: OLE-1595

Godox DP800IIIV вспышка студийная

Усовершенствованная версия студийного моноблока DPIII cо светодиодной лампой пилотного света мощностью 30 Вт. Мощность вспышки варьируется от 1/64 до полной мощности 800 Дж, а пилотный свет устанавливается в процентах или пропорционально мощности вспышки для более точной оценки конечного результата. Прибор выдает стабильные выходные характеристики: точную цветовую температуру 5600К, длительность импульса от 1/800 до 1/2000с и мощность с отклонением не более 2%. Используется байонет Bowens.

Описание

Это надежный профессиональный моноблок со встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G, оснащен встроенным вентилятором. На прочном эргономичном корпусе с цельной ручкой расположены монолитные влагозащищенные кнопки и большой контрастный дисплей с подсветкой. Прибор легко управляется при помощи простого пользовательского интерфейса, при этом установленные параметры сохраняются автоматически через 3 секунды после их настройки и даже хранятся в памяти устройства после выключения. На панели управления дополнительно размещен разъем для подключения синхрокабеля PC-mini Jack 3,5. Благодаря распространенному байонету Bowens, вспышка совместима с большим ассортиментом светомодифицирующих насадок не только производства Godox, но и других производителей, использующих этот тип крепления.

Характеристики:

  • Максимальная мощность - 800 Дж
  • Ведущее число - 88 м (ISO 100)
  • Цветовая температура - 5600±200К
  • Пилотный свет - 30 Вт
  • Длительность импульса - 1/2000-1/800 c
  • Предохранитель - 8А
  • Время перезарядки - 1 с
  • Тип охлаждения - встроенный вентилятор
  • Крепление для зонта - есть
  • Размер - 12,5х21,5х47 см
  • Вес - 3,2 кг


Комплектация

  • Студийная вспышка DP800IIIV
  • Кабель питания 5 метров
  • Защитная крышка лампы
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

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