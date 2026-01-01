Godox DP800IIIV вспышка 800 Дж студийная

Описание

Это надежный профессиональный моноблок со встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G, оснащен встроенным вентилятором. На прочном эргономичном корпусе с цельной ручкой расположены монолитные влагозащищенные кнопки и большой контрастный дисплей с подсветкой. Прибор легко управляется при помощи простого пользовательского интерфейса, при этом установленные параметры сохраняются автоматически через 3 секунды после их настройки и даже хранятся в памяти устройства после выключения. На панели управления дополнительно размещен разъем для подключения синхрокабеля PC-mini Jack 3,5. Благодаря распространенному байонету Bowens, вспышка совместима с большим ассортиментом светомодифицирующих насадок не только производства Godox, но и других производителей, использующих этот тип крепления.

Характеристики:

Максимальная мощность - 800 Дж

Ведущее число - 88 м (ISO 100)

Цветовая температура - 5600±200К

Пилотный свет - 30 Вт

Длительность импульса - 1/2000-1/800 c

Предохранитель - 8А

Время перезарядки - 1 с

Тип охлаждения - встроенный вентилятор

Крепление для зонта - есть

Размер - 12,5х21,5х47 см

Вес - 3,2 кг



