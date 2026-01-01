FST LED SB-240 софтбокс с сотами для светодиодных панелей 50x50 см

Характеристики:
- размеры направленного к панели отверстия - 25х25 см
- размеры внешнего рассеивателя - 50х50 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Складной софтбокс на пружине. Оборудован внешним рассеивателем и сотами для создания более мягкого и более направленного светового потока. Мягкий чехол в комплекте. Светодиодная панель и стойка в комплект не входят.
Характеристики:
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Софтбокс Fotokvant SBL-50 White для LED-панелей.
Софтбокс для светодиодных панелей имеет каркас на стальной пружине, которые складывается по спирали (как отражатель или фотобокс). Крепится на панель с помощью эластичных ремней на липучках. Размеры светового окна для панели - 28х26 см. Размеры лицевой поверхности - 48,5х48,5х16 см. Вес - 0,4 кг.
FST RD-021GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 100х150 см.
Fotokvant SBR-120BW – легкосборный октобокс диаметром 120 см с адаптером Bowens. Это восьмиугольный софтбокс (октобокс) специальной конструкции, которая позволяет легко и за минимальное время собрать и разобрать октобокс. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Складной софтбокс на пружине. Оборудован внешним рассеивателем и сотами для создания более мягкого и более направленного светового потока. Мягкий чехол в комплекте. Светодиодная панель и стойка в комплект не входят.
Fotokvant GRID-120 - соты для октобокса диаметром 120 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходит для октобокса Fotokvant SB-120BW.