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FST LED SB-240 софтбокс с сотами для светодиодных панелей 50x50 см
FST LED SB-240 софтбокс с сотами для светодиодных панелей 50x50 см
FST LED SB-240 софтбокс с сотами для светодиодных панелей 50x50 см

FST LED SB-240 софтбокс с сотами для светодиодных панелей 50x50 см

FST
Артикул: MTG-0239

Складной софтбокс на пружине. Оборудован внешним рассеивателем и сотами для создания более мягкого и более направленного светового потока. Мягкий чехол в комплекте. Светодиодная панель и стойка в комплект не входят.

Описание

Характеристики:

  • размеры направленного к панели отверстия - 25х25 см
  • размеры внешнего рассеивателя - 50х50 см

Комплектация

  • Софтбокс FST LED SB-240 50x50 см - 1 шт.
  • Рассеиватель - 1 шт.
  • Соты -1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

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