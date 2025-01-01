images
FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 100х150

Артикул: NVF-5796

FST RD-021GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 100х150 см.

Описание

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета светоотражателя?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

Полезные ссылки

