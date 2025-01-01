FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 100х150

Grifon RBH-2566 – удобный функциональный держатель, предназначен для крепления отражателей и фонов на гибких держателях (twist-flex).
FST RD-021GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 100х150 см.
Софтбокс параболический Godox P120L диаметром 120 см, с байонетом Bowens.
Форма в виде глубокой параболической коробки позволяет направить свет прямо и получить пятно, яркость которого постепенно снижается от центра к периферии, таким образом получить мягкий и в то же время насыщенный световой эффект. Простота установки и эксплуатации обеспечивает широкий спектр применения параболического софтбокса. Байонет - Bowens.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2214 Yellow 14, размер - 2,1x11 м, цвет - желтый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.
Фон муслиновый E-IMAGE MB36 white белый, размер - 3х6 м.
Универсальный тканевый фон из муслина. За счет текстуры и небликующей поверхности может применяться в различных видах съемки. Ткань мягкая, возможна машинная стирка, отпаривание и глажка. Размер 3х6 м. Цвет - белый.
Пластиковый фон Wansen PB-1520 черный, размер - 1,5х2 м. Пластиковый, матовый фон черного цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,5х2 м.
Фон пластиковый Wansen PB-1230 белый, размер - 1,2х3 м.
Двусторонний, пластиковый, фон белого цвета. Одна сторона матовая, другая - глянцевая. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х3 м.
