FST RD-021GS отражатель 2 в 1 золото/серебро 100х150

Арт. DAN-1705

Софтбокс параболический Godox P120L диаметром 120 см, с байонетом Bowens.

Форма в виде глубокой параболической коробки позволяет направить свет прямо и получить пятно, яркость которого постепенно снижается от центра к периферии, таким образом получить мягкий и в то же время насыщенный световой эффект. Простота установки и эксплуатации обеспечивает широкий спектр применения параболического софтбокса. Байонет - Bowens.