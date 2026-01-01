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FST LED SB-240 софтбокс с сотами для светодиодных панелей 53x63 см
FST LED SB-240 софтбокс с сотами для светодиодных панелей 53x63 см
FST LED SB-240 софтбокс с сотами для светодиодных панелей 53x63 см

FST LED SB-240 софтбокс с сотами для светодиодных панелей 53x63 см

FST
Артикул: MTG-0240

Складной софтбокс на пружине. Оборудован внешним рассеивателем и сотами для создания более мягкого и более направленного светового потока. Мягкий чехол в комплекте. Светодиодная панель и стойка в комплект не входят.

Описание

Характеристики:

  • размеры направленного к панели отверстия - 27х37 см
  • размеры внешнего рассеивателя - 53х63 см

Комплектация

  • Софтбокс FST LED SB-240 53x63 см - 1 шт.
  • Рассеиватель - 1 шт.
  • Соты -1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

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