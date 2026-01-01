FST LED SB-240 софтбокс с сотами для светодиодных панелей 53x63 см

Характеристики:
- размеры направленного к панели отверстия - 27х37 см
- размеры внешнего рассеивателя - 53х63 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Складной софтбокс на пружине. Оборудован внешним рассеивателем и сотами для создания более мягкого и более направленного светового потока. Мягкий чехол в комплекте. Светодиодная панель и стойка в комплект не входят.
Характеристики:
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