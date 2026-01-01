Fotokvant SBE-30160PF стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Profoto

Стрипбокс позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна. Он отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля.
Fotokvant SBR-120BW – легкосборный октобокс диаметром 120 см с адаптером Bowens. Это восьмиугольный софтбокс (октобокс) специальной конструкции, которая позволяет легко и за минимальное время собрать и разобрать октобокс. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.