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Fotokvant SBE-30160PF стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Profoto
Fotokvant SBE-30160PF стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Profoto
Fotokvant SBE-30160PF стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Profoto
Fotokvant SBE-30160PF стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Profoto
Fotokvant SBE-30160PF стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Profoto

Fotokvant SBE-30160PF стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Profoto

Fotokvant
Артикул: DAN-4116

Стрипбокс Fotokvant SBE-30160PF 30х160 см серии Evenly с адаптером Profoto.

Комплект включает легкий стрипбокс размером - 30х160 см и кольцо-адаптер, предназначеное для установки софтбокса на осветители с байонетом Profoto. Посадочный диаметр - 144 мм.

Описание

Стрипбокс позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна. Он отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля.

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