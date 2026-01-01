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Fotokvant Eyecup DK-19 наглазник для камер Nikon
Fotokvant Eyecup DK-19 наглазник для камер Nikon

Fotokvant Eyecup DK-19 наглазник для камер Nikon

Fotokvant
Артикул: DAN-3987

Наглазник для камер Nikon Fotokvant Eyecup DK-19.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

Описание

Fotokvant Eyecup DK-19 наглазник для камер Nikon

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