Fotokvant SB-30120EL стрипбокс 30х120 см с адаптером Elinchrom

Описание

Размер 30х120 см - небольшой стрипбокс для получения равномерного освещения при портретной или предметной съемки. Свет от данного софтбокса позволяет получить равномерное освещение длинных предметов или людей. Например, часто применяется для съемки бутылок, кружек и многих других предметров, где надо получить продолговатый блик. Нередко используется в паре с таким же стрипом.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-30120 . Соты позволяют ограничить освещение и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Глубина софтбокса - 35 см.