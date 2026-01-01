Godox UL150 светодиодный осветитель

Описание

В конструкции корпуса реализована новая система теплоотведения - без вентилятора, но с таким же эффективным воздействием.

Бесшумный осветитель является очень востребованным источником освещения для профессионального использования в кинематографии, производстве роликов или прямых эфиров , так как пользователи могут сосредоточиться на контенте, а не беспокоиться о посторонних шумах от источника света.

Раздельная конструкция UL150 состоит из вынесенной осветительной головки и блока управления с гнездом для аккумулятора, что позволяет сохранить баланс веса при установке на стойку. Поскольку блок управления находится на расстоянии от осветительной головы, возможности установки осветителя будут гораздо более гибкими. Питается от источника постоянного тока, а также имеет возможность питания от аккумулятора с креплением V-mount, который позволяет избавиться от лишних проводов, обеспечивая большую мобильность на локации или в студии.

Вращающийся U-образный кронштейн позволяет устанавливать UL150 на пантографе и размещать его на требуемой высоте или направлять под любым углом без какого-либо дискомфорта.

Можно управлять с помощью пульта RC-A5II (приобретается отдельно) или из приложения GodoxPhoto для смартфона через Bluetooth.

Также есть крепление под фотозонт, для смягчения светового пучка. Креплением Bowens.



Характеристики: