Falcon Eyes FastBox OB90 BW быстроскладной октобокс

Описание

Софтбокс используется со вспышками и осветителями для создания мягкого направленного рассеянного светового потока.

Купол-рефлектор софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей поверхностью (производство Южная Корея). Жаропрочная ткань выдерживает нагрев от светодиодных осветителей до 500 Вт.

В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели, внутренний и внешний диффузоры. Они изготовлены из полистирола стабилизированного типа. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно.

Внутренний диффузор крепится к резинкам на спицах при помощи карабинов, а внешний на липучках по периметру купола софтбокса. При установке внешнего диффузора с заглублением, остается возможность установить соты (приобретаются отдельно).

Софтбокс оснащен сменным металлическим адаптером для байонета типа Bowens. Вращающееся металлическое кольцо адаптера дает возможность повернуть софтбокс не снимая его с источника света.

Характеристики: