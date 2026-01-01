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Falcon Eyes FastBox OB90 BW быстроскладной октобокс
Falcon Eyes FastBox OB90 BW быстроскладной октобокс
Falcon Eyes FastBox OB90 BW быстроскладной октобокс
Falcon Eyes FastBox OB90 BW быстроскладной октобокс
Falcon Eyes FastBox OB90 BW быстроскладной октобокс
Falcon Eyes FastBox OB90 BW быстроскладной октобокс

Falcon Eyes FastBox OB90 BW быстроскладной октобокс

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4742

Быстроскладной октобокс Falcon Eyes FastBox OB90 BW.

Быстроскладной софтбокс (октобокс) зонтичного типа для использования с источниками импульсного и постоянного света. Диаметр - 90 см. Спицы стальные, байонет - Bowens (сменный). В комплекте два диффузора и чехол.

Описание

Софтбокс используется со вспышками и осветителями для создания мягкого направленного рассеянного светового потока. 

Купол-рефлектор софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей поверхностью (производство Южная Корея). Жаропрочная ткань выдерживает нагрев от светодиодных осветителей до 500 Вт.

В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели, внутренний и внешний диффузоры. Они изготовлены из полистирола стабилизированного типа. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно.

Внутренний диффузор крепится к резинкам на спицах при помощи карабинов, а внешний на липучках по периметру купола софтбокса. При установке внешнего диффузора с заглублением, остается возможность установить соты (приобретаются отдельно).

Софтбокс оснащен сменным металлическим адаптером для байонета типа Bowens. Вращающееся металлическое кольцо адаптера дает возможность повернуть софтбокс не снимая его с источника света. 

Характеристики:

  • байонет - Bowens (сменное кольцо)
  • диаметр - 90 см
  • материал спиц - сталь
  • посадочный диаметр под переходные (байонетные) кольца - 129 мм
  • размер комплекта в сумке - 600х185х185 мм
  • вес - 1 кг
  • размер упаковки - 680х200х200 мм
  • вес с упаковкой - 1,5 кг

Комплектация

  • Октобокс FastBox OB90 BW.
  • Диффузор внутренний.
  • Диффузор внешний.
  • Чехол.

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