Flama EW-83 бленда для объектива

Диффузор для софтбокса Aurora СFS 612.
Модификатор позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер - 60х120.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Flama EW-83 – бленда для объективов Canon EF-S 17-35 f/2.8. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
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Диффузор для софтбокса Aurora СFS 612.
Модификатор позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер - 60х120.
Фон съемный для лайтбокса Aurora ALD 80 Blue.
Фон для лайтбокса (фотобокса), устанавливается в лайтбоксе при помощи крепления липучка. Идеально подходит для предметной съемки. Цвет - синий, размер - 80х100 см.
Aurora СFS 1218 - диффузор-маска круглая для софтбокса 120х180 см
Flama FL-WB52C White Balance Lenscap – защитная крышка для настройки баланса белого камеры.
Конструкция крышки позволяет провести настройку баланса белого камеры, не снимая ее с объектива. Предназначена для объективов диаметром 52 мм.