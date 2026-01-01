Godox SN05 Pro насадка коническая

Характеристики:
- байонет - Bowens
- внутреннее покрытие - серебристое
- диаметр - 8 см
- материал - алюминий
- размер - 22х18х18 см
- размер упаковки - 23х18.5х18 см
- вес - 0,27 кг
- вес с упаковкой - 042 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Светоформирующая насадка конической формы для вспышек и светодиодных осветителей с байонетом Bowens. Позволяет сформировать узкий концентрированный пучок света, обеспечивая световое пятно круглой формы с резким светотеневым переходом. Диаметр - 8 см.
Характеристики:
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