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Godox SN05 Pro насадка коническая
Godox SN05 Pro насадка коническая
Godox SN05 Pro насадка коническая

Godox SN05 Pro насадка коническая

Godox
Артикул: DAN-5472

Насадка коническая Godox SN05 Pro.

Светоформирующая насадка конической формы для вспышек и светодиодных осветителей с байонетом Bowens. Позволяет сформировать узкий концентрированный пучок света, обеспечивая световое пятно круглой формы с резким светотеневым переходом. Диаметр - 8 см.

Описание

Характеристики:

  • байонет - Bowens
  • внутреннее покрытие - серебристое
  • диаметр - 8 см
  • материал - алюминий
  • размер - 22х18х18 см
  • размер упаковки - 23х18.5х18 см
  • вес - 0,27 кг
  • вес с упаковкой - 042 кг

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