Godox SN-04 насадка коническая с сотами для AD400Pro

Описание

Коническая насадка Godox SN-04 с сотами для AD400Pro

Godox SN-04 — это коническая насадка-тубус с сотовой решеткой, разработанная специально для аккумуляторного моноблока Godox AD400Pro. Она предназначена для формирования узконаправленного луча света, что позволяет создавать точечные акценты, контровой свет и художественные световые эффекты. Благодаря конструкции с сотами, насадка сужает световой пучок и минимизирует рассеянный свет.

Основные характеристики

Тип: Коническая насадка-тубус (снут) с сотами.

Коническая насадка-тубус (снут) с сотами. Совместимость: Godox AD400Pro.

Godox AD400Pro. Назначение: Создание узконаправленного, сфокусированного луча света.

Для чего используется

Насадка Godox SN-04 является творческим инструментом для студийной работы, позволяющим:

Создавать акцентное освещение: Выделять отдельные части объекта (лицо, руки, фон, конкретные детали).

Выделять отдельные части объекта (лицо, руки, фон, конкретные детали). Формировать контровой свет: Создавать световой контур вокруг модели.

Создавать световой контур вокруг модели. Контролировать световое пятно: Четко ограничивать область освещения.

Четко ограничивать область освещения. Использовать с цветными фильтрами: Добавлять цветовые акценты в кадр.

Особенности конструкции

Коническая форма насадки и встроенная сотовая решетка обеспечивают высокую степень фокусировки света. Это позволяет точно направлять луч и избегать засветки нежелательных участков сцены.

Характеристики