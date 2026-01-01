Godox SN-04 насадка коническая с сотами для AD400Pro

Коническая насадка Godox SN-04 с сотами для AD400Pro
Godox SN-04 — это коническая насадка-тубус с сотовой решеткой, разработанная специально для аккумуляторного моноблока Godox AD400Pro. Она предназначена для формирования узконаправленного луча света, что позволяет создавать точечные акценты, контровой свет и художественные световые эффекты. Благодаря конструкции с сотами, насадка сужает световой пучок и минимизирует рассеянный свет.
Основные характеристики
- Тип: Коническая насадка-тубус (снут) с сотами.
- Совместимость: Godox AD400Pro.
- Назначение: Создание узконаправленного, сфокусированного луча света.
Для чего используется
Насадка Godox SN-04 является творческим инструментом для студийной работы, позволяющим:
- Создавать акцентное освещение: Выделять отдельные части объекта (лицо, руки, фон, конкретные детали).
- Формировать контровой свет: Создавать световой контур вокруг модели.
- Контролировать световое пятно: Четко ограничивать область освещения.
- Использовать с цветными фильтрами: Добавлять цветовые акценты в кадр.
Особенности конструкции
Коническая форма насадки и встроенная сотовая решетка обеспечивают высокую степень фокусировки света. Это позволяет точно направлять луч и избегать засветки нежелательных участков сцены.
Характеристики
- длина - 152 мм
- диаметр конуса - 55 мм
- посадочный диаметр - 109 мм
- материал - алюминий