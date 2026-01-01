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Godox SN-04 насадка коническая с сотами для AD400Pro
Godox SN-04 насадка коническая с сотами для AD400Pro
Godox SN-04 насадка коническая с сотами для AD400Pro

Godox SN-04 насадка коническая с сотами для AD400Pro

Godox
Артикул: DAN-4204

Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro. Коническая насадка специально разработана для использования со вспышкой Godox AD400Pro. Она создает концентрированное пятно света с мягким светотеневым переходом и подчеркивает детали объекта. Для дополнительного контроля и создания более концентрированного светового пятна в комплект входит съемная сотовая сетка. Насадка изготовлена из алюминиевого сплава.

Описание

Коническая насадка Godox SN-04 с сотами для AD400Pro

Godox SN-04 — это коническая насадка-тубус с сотовой решеткой, разработанная специально для аккумуляторного моноблока Godox AD400Pro. Она предназначена для формирования узконаправленного луча света, что позволяет создавать точечные акценты, контровой свет и художественные световые эффекты. Благодаря конструкции с сотами, насадка сужает световой пучок и минимизирует рассеянный свет.

Основные характеристики

  • Тип: Коническая насадка-тубус (снут) с сотами.
  • Совместимость: Godox AD400Pro.
  • Назначение: Создание узконаправленного, сфокусированного луча света.

Для чего используется

Насадка Godox SN-04 является творческим инструментом для студийной работы, позволяющим:

  • Создавать акцентное освещение: Выделять отдельные части объекта (лицо, руки, фон, конкретные детали).
  • Формировать контровой свет: Создавать световой контур вокруг модели.
  • Контролировать световое пятно: Четко ограничивать область освещения.
  • Использовать с цветными фильтрами: Добавлять цветовые акценты в кадр.

Особенности конструкции

Коническая форма насадки и встроенная сотовая решетка обеспечивают высокую степень фокусировки света. Это позволяет точно направлять луч и избегать засветки нежелательных участков сцены.

Характеристики

  • длина - 152 мм
  • диаметр конуса - 55 мм
  • посадочный диаметр - 109 мм
  • материал - алюминий

Комплектация

  • Коническая насадка Godox SN-04 — 1 шт.
  • Сотовая решетка — 1 шт.

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