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Falcon Eyes SSA-CSM насадка коническая с байонетом SS
Falcon Eyes SSA-CSM насадка коническая с байонетом SS
Falcon Eyes SSA-CSM насадка коническая с байонетом SS

Falcon Eyes SSA-CSM насадка коническая с байонетом SS

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1264

Falcon Eyes SSA-CSM - насадка коническая с байонетом SS.

Компактная коническая насадка (тубус), предназначена для создания световых акцентов или художественного освещения фона.

Насадка изготовлена из алюминия, длина конуса 14,5 см (с сотовой насадкой - 16 см), диаметр выходного отверстия 56 мм. Позволяет получать узконаправленный луч света. Байонет - SS.

В комплекте цветные фильтры и сотовая насадка.

Описание

Falcon Eyes SSA-CSM насадка коническая с байонетом SS

Комплектация

  • Насадка коническая Falcon Eyes SSA-CSM.
  • Цветные фильтры - 4 шт.
  • Сотовая насадка - 1 шт.

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