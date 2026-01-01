Falcon Eyes SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes SSA-CSM - насадка коническая с байонетом SS.
Компактная коническая насадка (тубус), предназначена для создания световых акцентов или художественного освещения фона.
Насадка изготовлена из алюминия, длина конуса 14,5 см (с сотовой насадкой - 16 см), диаметр выходного отверстия 56 мм. Позволяет получать узконаправленный луч света. Байонет - SS.
В комплекте цветные фильтры и сотовая насадка.
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Falcon Eyes SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
Falcon Eyes FELS-1020/B.0 - стойка для фото- видеостудии.
Алюминиевая трехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой для установки цифровых камер. Максимальная высота - 102 см.
Комплект шторки с сотовым и цветными фильтрами FST BD-100.
Устанавливаются на стандартный рефлектор 8 дюймов.
Шторки применяются для ограничения светового потока, подсветки фона и создания светотеневых эффектов.
Сотовый фильтр позволяет сделать угол еще более узким и рассеять свет.
Цветных фильтры используется для корректировки световой температуры, создания акцентный цветовых рисунков и т.п.
Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.