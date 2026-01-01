Lumifor LAC-BWEL переходник с приборов Elinchrom на насадки Bowens

Grifon SB-80120 – софтбокс для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.
Размер 80х120 см. Байонет Bowens.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LAC-BWEL – переходник с байонета Elinchrom на байонет Bowens. Предназначен для крепления насадок типа Bowens на осветители Elinchrom.
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Grifon SB-80120 – софтбокс для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.
Размер 80х120 см. Байонет Bowens.
Комплект шторки с сотовым и цветными фильтрами FST BD-100.
Устанавливаются на стандартный рефлектор 8 дюймов.
Шторки применяются для ограничения светового потока, подсветки фона и создания светотеневых эффектов.
Сотовый фильтр позволяет сделать угол еще более узким и рассеять свет.
Цветных фильтры используется для корректировки световой температуры, создания акцентный цветовых рисунков и т.п.
Кран (журавль) Falcon Eyes LSB-2JS – предназначен для установки осветительных приборов Falcon Eyes LSB-2JS и является универсальным краном, идеально подходящим для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.
Бумажный фон Savage (20-12) Black известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Manfrotto 118 – короткий адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма с креплением для зонта. Изготовлен из латуни.
Grifon BS-T300 – перекладина телескопическая, длина – 305 см. Длина в сложенном состоянии 116 см. Вес - 0,9 кг.