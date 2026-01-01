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Lumifor LAC-BWEL переходник с приборов Elinchrom на насадки Bowens

Lumifor LAC-BWEL переходник с приборов Elinchrom на насадки Bowens

Lumifor
Артикул: NVF-5350

Lumifor LAC-BWEL – переходник с байонета Elinchrom на байонет Bowens. Предназначен для крепления насадок типа Bowens на осветители Elinchrom.

Описание

Lumifor LAC-BWEL переходник с приборов Elinchrom на насадки Bowens

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