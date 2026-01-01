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Fotokvant SN-39 кольцо переходное Bowens-Broncolor для установки насадок Bowens на приборы Broncolor
Fotokvant SN-39 кольцо переходное Bowens-Broncolor для установки насадок Bowens на приборы Broncolor

Fotokvant SN-39 кольцо переходное Bowens-Broncolor для установки насадок Bowens на приборы Broncolor

Fotokvant
Артикул: DAN-4913

Кольцо переходное Fotokvant SN-39 Bowens-Broncolor для установки насадок Bowens на приборы Broncolor.

Адаптер-переходник для установки в софтбокс с байонетом Bowens на приборы Broncolor.

Описание

Fotokvant SN-39 кольцо переходное Bowens-Broncolor для установки насадок Bowens на приборы Broncolor

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