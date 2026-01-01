Fotokvant SN-39 кольцо переходное Bowens-Broncolor для установки насадок Bowens на приборы Broncolor

Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.
Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кольцо переходное Fotokvant SN-39 Bowens-Broncolor для установки насадок Bowens на приборы Broncolor.
Адаптер-переходник для установки в софтбокс с байонетом Bowens на приборы Broncolor.
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Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.
Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.
Falcon Eyes SP-4F8M – переходник для установки осветительных голов на штативы с резьбой 1/4", а также может использоваться для других целей.
Гайка – 1/4", винт – 3/8".
Falcon Eyes SP-4F8F – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением 1/4"-3/8". Длина адаптера 46 мм.