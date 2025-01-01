images
Hensel (35061) рефлектор для моноблоков серии EH 9(М)

Hensel
Артикул: NVF-2670

Hensel (35061) – стандартный рефлектор с возможностью установки сотовых решеток, шторок и прочих аксессуаров. Обеспечивает возможность точного и эффективного управления светом. Высокое качество изготовления обеспечивает надежность и удобство в работе. Покрытие серебристое, рельефное.

Байонет Hensel. Длина – 18 см, диаметр 23 см, угол направленности 70 град.

Описание

Характеристики:

  • ведущее число – 2 м; 500 Дж; ISO 100
  • возможность установки сотовых решеток – есть
  • покрытие – серебристое, рельефное
  • угол направленности – 70 град.

 

