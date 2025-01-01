Hensel (35061) рефлектор для моноблоков серии EH 9(М)

Hensel (35065) – набор решеток для рефлектора. Сотовые фильтры 10, 20, 30 и 40 градусов. Байонет Hensel
Hensel (35061) – стандартный рефлектор с возможностью установки сотовых решеток, шторок и прочих аксессуаров. Обеспечивает возможность точного и эффективного управления светом. Высокое качество изготовления обеспечивает надежность и удобство в работе. Покрытие серебристое, рельефное.
Байонет Hensel. Длина – 18 см, диаметр 23 см, угол направленности 70 град.
Характеристики:
