Hensel (35061) рефлектор для моноблоков серии EH 9(М)

Hensel (35061) – стандартный рефлектор с возможностью установки сотовых решеток, шторок и прочих аксессуаров. Обеспечивает возможность точного и эффективного управления светом. Высокое качество изготовления обеспечивает надежность и удобство в работе. Покрытие серебристое, рельефное.

