VaKo комплект масок гобо №4

Арт. MTG-1037

Yongnuo YN-100 SOFT светодиодный осветитель.

Модель SOFT сочетает в себе все актуальные наработки YongNuo и станет отличным вариантом для оборудования студии или работы "в поле". Прибор имеет высокую яркость и отличные показатели цветопередачи, что гарантирует правильные естественные цвета. Особенности: Для удобства установки осветителя предусмотрено универсальное крепление, при помощи которого можно не только поставить жезл на стойку 5/8", но и закрепить на штативной голове или кронштейне с винтом 1/4". Осветитель уже имеет на борту 31 встроенный эффект художественного освещения.



