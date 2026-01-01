Fotokvant RFM-4048-03 флаг-маска 40х48 см с паттерном жалюзи

Арт. DAN-8643

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Комплект для видеосъемки предназначен для фото- и видеосъемки, где требуется высокая точность контроля цвета, удобный форм-фактор и возможность беспроводного использования. Осветитель имеет встроенную литий-ионную батарею, которая обеспечит около двух часов работы. Длина осветителя 750 мм,диаметр 48 мм. Легко смонтировать в любом требуемом месте с помощью тросиков из комплекта или липкой ленты.