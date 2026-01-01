Fotokvant RFM-4048-03 флаг-маска 40х48 см с паттерном жалюзи

Зажим для установки студийного оборудования на трубы (стойки, распорки и т.п.)
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RFM-4048-03 флаг-маска Гобо позволяет создавать проекционные узоры на поверхности. Устанавливается перед осветительным прибором. Имеет одну сторону белую другую черную, что позволяет создавать жесткий или отраженный свет.
Важно, не использовать вблизи галогенных осветителей!
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Зажим для установки студийного оборудования на трубы (стойки, распорки и т.п.)
Комплект для видеосъемки предназначен для фото- и видеосъемки, где требуется высокая точность контроля цвета, удобный форм-фактор и возможность беспроводного использования. Осветитель имеет встроенную литий-ионную батарею, которая обеспечит около двух часов работы. Длина осветителя 750 мм,диаметр 48 мм. Легко смонтировать в любом требуемом месте с помощью тросиков из комплекта или липкой ленты.
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