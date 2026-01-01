images
images
images
Fotokvant RFM-4048-03 флаг-маска 40х48 см с паттерном жалюзи
Fotokvant RFM-4048-03 флаг-маска 40х48 см с паттерном жалюзи
Fotokvant RFM-4048-03 флаг-маска 40х48 см с паттерном жалюзи

Fotokvant RFM-4048-03 флаг-маска 40х48 см с паттерном жалюзи

Fotokvant
Артикул: DAN-9421

Fotokvant RFM-4048-03 флаг-маска Гобо позволяет создавать проекционные узоры на поверхности. Устанавливается перед осветительным прибором. Имеет одну сторону белую другую черную, что позволяет создавать жесткий или отраженный свет.
Важно, не использовать вблизи галогенных осветителей!

Описание

Fotokvant RFM-4048-03 флаг-маска 40х48 см с паттерном жалюзи

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes CL-35 зажим-струбцина с пальцем-адаптером
Арт. VBR-118
Falcon Eyes CL-35 зажим-струбцина с пальцем-адаптером
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 2 ч

Зажим для установки студийного оборудования на трубы (стойки, распорки и т.п.)

-10 %520 ₽
460 ₽
В корзину
-10 %
Godox TL60*2 kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL60*2 kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL60*2 kit комплект светодиодных осветителей
Арт. DAN-8643
Godox TL60*2 kit комплект светодиодных осветителей
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 6 ч

Комплект для видеосъемки предназначен для фото- и видеосъемки, где требуется высокая точность контроля цвета, удобный форм-фактор и возможность беспроводного использования. Осветитель имеет встроенную литий-ионную батарею, которая обеспечит около двух часов работы. Длина осветителя 750 мм,диаметр 48 мм. Легко смонтировать в любом требуемом месте с помощью тросиков из комплекта или липкой ленты.

-10 %38 890 ₽
35 000 ₽
В корзину
Kupo KPL2137PD Kupole Extends From 210cm To 370cm телескопическая штанга
Арт. NVF-9461
Kupo KPL2137PD Kupole Extends From 210cm To 370cm телескопическая штанга
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo KPL2137PD Kupole Extends - телескопическая штанга длинной 210-370 см.

Алюминиевая штанга-распорка предназначена для установки складных выносных и упорных конструкции (риги), систем для установки фонов, осветительных приборов, стеллажных конструкций и т.д.


15 850 ₽
В корзину
Kupo Boomgrip Microphone Boom Holder (KS320) держатель микрофона
Арт. OLE-1191
Kupo Boomgrip Microphone Boom Holder (KS320) держатель микрофона
Наличие
в наличии 4-10 шт

KUPO Boomgrip Microphone Boom Holder (KS320) – держатель. Используется для установки микрофона или других аксессуаров. Крепится на грип-хед (grip head). Изготовлен из хромированной стали. Длина 32 см, вес – 0,37 кг.

7 550 ₽
В корзину
Fotokvant RCL-S6 клипса со струбциной
Fotokvant RCL-S6 клипса со струбциной
Fotokvant RCL-S6 клипса со струбциной
Арт. NVF-9626
Fotokvant RCL-S6 клипса со струбциной
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant RCL-S6 - клипса со струбциной.

Металлический держатель-прищепка со струбциной. Может быть установлен на стойку диаметром до 35 мм. Держатель имеет резиновые накладки для предохранения зажимаемой поверхности. Максимальное раскрытие прищепки 33 мм. Изготовлен из металла. Вес - 263 грамма. Размер - 10х9,5х9,5 см.

510 ₽
В корзину

Видео

Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Как стать звездным влогером
Как стать звездным влогером
Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Дэвид Лашапель - глянцевый фотограф, провокационный клипмейкер и мастер сюрреалистичного гламура
Дэвид Лашапель - глянцевый фотограф, провокационный клипмейкер и мастер сюрреалистичного гламура
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.