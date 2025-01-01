Falcon Eyes CL-35 зажим-струбцина с пальцем-адаптером

Арт. VBR-260

до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Falcon Eyes FEA-BW – компактная коническая насадка (тубус), предназначена для создания световых акцентов или художественного освещения фона. Насадка изготовлена из металла и представляет собой тубус с байонетом Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света. В комплект входят цветные фильтры и состовая решетка.

