Falcon Eyes CL-35 зажим-струбцина с пальцем-адаптером

Зажим Falcon Eyes CL-35S с поворотной головкой.
Используется при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем. Также используется для установки на трубы легких камер. Резьба на головке 1/4". Вес - 300 грамм.
Зажим для установки студийного оборудования на трубы (стойки, распорки и т.п.)
