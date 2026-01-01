Fotokvant GMW-36-58 Gobo mask маска гобо 58 мм месяц

Размер 58 мм. Предназначена для оптического прибора Fotokvant https://photogora.ru/light_mod/optic_reflector/fotokvant-ro-06-opticheskiy-reflektor-s или для приборов с держателями масок аналогичного размера. Выполнена из металла, позволяет использовать при высоких температурах.
Универсальный светодиодный осветитель Sitoo SC-250W COB Light - источник постоянного света мощностью 150 Вт с цветовой температурой 6000К, подходит для использования как в фотостудиях, так и для видеопроизводства, имеет интуитивную панель управления, радиатор с вентилятором, который встроен в корпус осветителя.