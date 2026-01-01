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Aurora LUVO65 (370065) соты для октобокса Firefly2 диаметром 65 см

Aurora LUVO65 (370065) соты для октобокса Firefly2 диаметром 65 см

Aurora
Артикул: DAN-1336

Aurora LUVO65 (370065) - соты для октобокса Firefly2 диаметром 65 см.

Предназначена для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. 

Описание

Aurora LUVO65 (370065) соты для октобокса Firefly2 диаметром 65 см

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