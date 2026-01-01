DGCASE 50-02 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 420х330х155 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab Kino SHS-02-HS STRAP - ремень для плечевого упора.
Предназначен для облегчения нагрузки на руки при длительном использовании плечевого упора или при использовании плечевого упора с тяжелым оборудованием. С помощью ремня можно значительно снизить вибрацию рук, что позволяет улучшить качество изображения.
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DGCASE 50-02 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 420х330х155 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).
Manfrotto MVDDSHM защитные шторки от солнца для консоли управления Digital Director.
Защищает экран iPad от прямых солнечных лучей. Быстро и легко монтируется. Шторки устанавливаются на консоль управления Digital Director. Совместимые модели iPad mini 4, iPad mini 3 и iPad mini 2.
Линолеум сценический Unifloor CGR73, размер - 2х4 м.
Напольное покрытие с матовой поверхностью, предназначенное для проведения шоу. Может быть использовано в качестве как напольного покрытия, так и покрытия для стен. Цвет - зеленый хромакей.
Aurora LUVO50 (370050) - соты для октобокса Firefly2 диаметром 50 см.
Предназначена для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.