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Raylab Kino SHS-02-HS STRAP ремень для плечевого упора

Raylab Kino SHS-02-HS STRAP ремень для плечевого упора

Raylab
Артикул: DAN-1488

Raylab Kino SHS-02-HS STRAP - ремень для плечевого упора.

Предназначен для облегчения нагрузки на руки при длительном использовании плечевого упора или при использовании плечевого упора с тяжелым оборудованием. С помощью ремня можно значительно снизить вибрацию рук, что позволяет улучшить качество изображения.

Описание

Raylab Kino SHS-02-HS STRAP ремень для плечевого упора

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