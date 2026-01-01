Артикул: DAN-1488

Raylab Kino SHS-02-HS STRAP - ремень для плечевого упора.

Предназначен для облегчения нагрузки на руки при длительном использовании плечевого упора или при использовании плечевого упора с тяжелым оборудованием. С помощью ремня можно значительно снизить вибрацию рук, что позволяет улучшить качество изображения.