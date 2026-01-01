Manfrotto MLFILTERCOL цветные гелевые фильтры для приборов Lumie

Арт. DAN-4231

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Софтбокс Godox SB-FW80120 с сотами.

Прямоугольный софтбокс размером 80х120 см. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Предназначен для импульсных источников света с байонетом Bowens (байонетное кольцо сменное), отражающая поверхность - серебряная. В комплекте сотовая насадка.