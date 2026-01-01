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Manfrotto MLFILTERCOL цветные гелевые фильтры для приборов Lumie

Manfrotto MLFILTERCOL цветные гелевые фильтры для приборов Lumie

Manfrotto
Артикул: OLE-1155

Manfrotto MLFILTERCOL – комплект гелевых фильтров для приборов серии LUMIE Art и Muse. Фильтры используются для создания различных цветовых эффектов. В состав входят держатель и восемь цветных фильтров: темно-синий, темно-фиолетовый, светло-синий, розовый, фуксия, оранжевый, желтый, зеленый.

Описание

Manfrotto MLFILTERCOL цветные гелевые фильтры для приборов Lumie

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