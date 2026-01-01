Manfrotto MLFILTERCOL цветные гелевые фильтры для приборов Lumie

Фолиевый фильтр Deep Orange 158 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 29,9%, поглощение 0,52%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MLFILTERCOL – комплект гелевых фильтров для приборов серии LUMIE Art и Muse. Фильтры используются для создания различных цветовых эффектов. В состав входят держатель и восемь цветных фильтров: темно-синий, темно-фиолетовый, светло-синий, розовый, фуксия, оранжевый, желтый, зеленый.
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Фолиевый фильтр Deep Orange 158 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 29,9%, поглощение 0,52%. Цена указана за один погонный метр.
Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.
Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.
Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 250 White Diffusion 1/2
Коэффициент пропускания - 60%
Коэффициент поглощения - 3/4
Цена указана за один погонный метр.
Софтбокс Godox SB-FW80120 с сотами.
Прямоугольный софтбокс размером 80х120 см. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Предназначен для импульсных источников света с байонетом Bowens (байонетное кольцо сменное), отражающая поверхность - серебряная. В комплекте сотовая насадка.