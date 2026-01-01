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Manfrotto MLUMIEART-BK LED Lumie Art осветитель светодиодный

Manfrotto MLUMIEART-BK LED Lumie Art осветитель светодиодный

Manfrotto
Артикул: OLE-0601

Manfrotto MLUMIEART-BK LED Lumie Art – компактный осветитель из шести светодиодов. Работает от перезаряжаемого от литий-полимерного USB-аккумулятора в течение 65–250 мин. Имеет 3 степени регулировки мощности. Комплектуется установочной головкой с креплением 1/4 дюйма и горячим башмаком. Размер – 70х54х27 мм. Вес – 137 г.

Описание

Цветовая температура 5600 К меняется с помощью диффузных фильтров, поставляемых в комплекте. Интенсивность – 440 Lux/1m, угол освещения 50 градусов, CRI>92.
 
Технические характеристики:
  • количество светодиодов – 6
  • цветовая температура, К – 5600
  • диапазон регулирования яркости, шаг – 3
  • время работы от аккумулятора, мин – от 65 до 250
  • индекс цветопередачи (CRI) – >92
  • интенсивность Lux/1m – 440
  • угол освещения, град – 50
  • способ крепления – горячий башмак и «мама» 1/4 дюйма
  • вес, г – 137
  • размер, мм – 28x76x60

Комплектация

   

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