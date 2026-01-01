Manfrotto MLUMIEART-BK LED Lumie Art осветитель светодиодный

- количество светодиодов – 6
- цветовая температура, К – 5600
- диапазон регулирования яркости, шаг – 3
- время работы от аккумулятора, мин – от 65 до 250
- индекс цветопередачи (CRI) – >92
- интенсивность Lux/1m – 440
- угол освещения, град – 50
- способ крепления – горячий башмак и «мама» 1/4 дюйма
- вес, г – 137
- размер, мм – 28x76x60
Cветодиодный накамерный осветитель Grifon LED-36 предназначен для съемки видео. С его помощью создается оптимальный свет.
Цветовая температура 3200К, угол освещения составляет 60 градусов. Вес - 0,1 кг. Мощность 1,3 Вт