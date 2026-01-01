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Chris James 328 Pink фолиевый фильтр темно розовый
Chris James 328 Pink фолиевый фильтр темно розовый
Chris James 328 Pink фолиевый фильтр темно розовый

Chris James 328 Pink фолиевый фильтр темно розовый

Chris James
Артикул: DAN-3458

Фолиевый фильтр Chris James Pink 328 темно розовый.

Фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Фильтры упакованы в рулоны шириной 122 см. В нашем магазине вы можете купить светофильтры внарезку. Цена указана за один погонный метр. Минимальный объем продажи одной единицы товара - кусок 100x122 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.

Описание

Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 7 метров.

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