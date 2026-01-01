Chris James 328 Pink фолиевый фильтр темно розовый

Артикул: DAN-3458

Фолиевый фильтр Chris James Pink 328 темно розовый.

Фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Фильтры упакованы в рулоны шириной 122 см. В нашем магазине вы можете купить светофильтры внарезку. Цена указана за один погонный метр. Минимальный объем продажи одной единицы товара - кусок 100x122 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.