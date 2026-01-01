Chris James 328 Pink фолиевый фильтр темно розовый

Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 7 метров.
Фолиевый фильтр Chris James 132 Medium Blue.
Фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters широко применяется в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Фильтры поставляются в рулонах. Размер рулона - 1,22 x 7,62 м. Цена указана за один погонный метр. Цвет - Medium Blue (сине-голубой). Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.