images
images
-13 %
Chris James 186 Cosmetic Silver Rose фолиевый фильтр косметический серебряная роза
Chris James 186 Cosmetic Silver Rose фолиевый фильтр косметический серебряная роза

Chris James 186 Cosmetic Silver Rose фолиевый фильтр косметический серебряная роза

Chris James
Артикул: MTG-0349

Фолиевый фильтр английского производителя Chris James Lighting Filters применяется при съемке крупных планов и в ходе портретной съемки, например, для выравнивания тона кожи модели.

Он корректирует оттенки присутствующих в кадре декораций или костюмов.

Пропускная способность фильтра 51%.

Описание

Светофильтр изготовлен по специальной формуле, реализованной на молекулярном уровне, что делает его долговечным и безопасным даже в случае применения с мощными, сильно нагревающимися приборами. Применение высококачественных цветовых пигментов не допускает быстрого выгорания, как у аналогичных продуктов других брендов.

Фолиевые фильтры Chris James Lighting Filters упакованы в рулоны шириной 122 см. В нашем магазине вы можете купить светофильтры внарезку. Цена указана за один погонный метр. Минимальный объем продажи одной единицы товара - кусок 100x122 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер.

Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 7 метров.

Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Chris James 172 Lagoon Blue фолиевый фильтр голубая лагуна
Арт. FTR-537
Chris James 172 Lagoon Blue фолиевый фильтр голубая лагуна
Временно нет в наличии

Фолиевый фильтр Lagoon Blue 172 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 25,4%, поглощение 0,6%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 206 Quarter C.T. orange фолиевый фильтр темный фарфор
Chris James 206 Quarter C.T. orange фолиевый фильтр темный фарфор
Chris James 206 Quarter C.T. orange фолиевый фильтр темный фарфор
Арт. NVF-205
Chris James 206 Quarter C.T. orange фолиевый фильтр темный фарфор
Временно нет в наличии

Фолиевый фильтр Quarter C.T. orange 206 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 79,1%. Преобразует 6500К в 4600K. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
Арт. DAN-3415
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
Наличие
более 10 шт

QZSD Q630 профессиональный штатив для видеокамеры с 3D-головой и нагрузкой до 20 к.

Универсальный штатив с 3D-головой. Подходит для камер, вес которых не превышает 20 кг. Максимальная высота - 178 см. Материал - алюминиевый сплав. Комплектуется 3D панорамной головой с быстроразъемной пластиной и безопасным замком.

13 930 ₽
В корзину
Chris James 079 Just Blue фолиевый фильтр стальной голубой
Арт. NVF-1069
Chris James 079 Just Blue фолиевый фильтр стальной голубой
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Just Blue 079 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 5,6%, поглощение 1,25%. Цена указана за один погонный метр. 

2 870 ₽
В корзину
DGTape UM Gaffa Tape Yellow Fluorescent тейп ультраматовый желтый 24 мм x 50 м
DGTape UM Gaffa Tape Yellow Fluorescent тейп ультраматовый желтый 24 мм x 50 м
Арт. DAN-1483
DGTape UM Gaffa Tape Yellow Fluorescent тейп ультраматовый желтый 24 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape UM Gaffa Tape Yellow Fluorescent - тейп ультраматовый желтый, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - желтый, ультраматовый.

1 300 ₽
В корзину
Chris James 202 Half C.T. Blue фолиевый фильтр нежно-голубой
Арт. NVF-208
Chris James 202 Half C.T. Blue фолиевый фильтр нежно-голубой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Half C.T. Blue 202 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 54,9%, поглощение 0,26%. Преобразует 3200К в 4300K. Цена указана за один погонный метр. 

2 870 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes SMT 5814 переходник
Falcon Eyes SMT 5814 переходник
Арт. DAN-4154
Falcon Eyes SMT 5814 переходник
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 15 ч

Переходник Falcon Eyes SMT 5814 для студийного оборудования.

Адаптер-переходник с двумя отверстиями для шпигота 5/8", резьбовым наконечником 1/4" с гайкой и фиксирующим винтом. Изготовлен из стали. Вес адаптера - 92 г, длина посадочного винта - 18 мм.

-10 %600 ₽
540 ₽
В корзину
Chris James 775 Soft Amber Key фолиевый фильтр мягкий янтарный
Арт. MTG-0350
Chris James 775 Soft Amber Key фолиевый фильтр мягкий янтарный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Chris James Soft Amber Key 775 - фолиевый фильтр английского производителя Chris James Lighting Filters.

Применяется для получения мягкого, отчасти рассеянного света янтарного цвета. Данный светофильтр можно применить для коррекции оттенков, присутствующих в кадре декораций или костюмов. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 128 Bright Pink фолиевый фильтр ярко-розовый
Арт. FTR-516
Chris James 128 Bright Pink фолиевый фильтр ярко-розовый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Bright Pink 128 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 13,7%, поглощение 0,86%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Праздничная фотосъемка с гирляндами
Праздничная фотосъемка с гирляндами
Что надеть на собеседование в модельное агентство или на кастинг
Что надеть на собеседование в модельное агентство или на кастинг
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.