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Chris James 410 Opal фолиевый фильтр цвет опал

Chris James 410 Opal фолиевый фильтр цвет опал

Chris James
Артикул: NVF-8209

Chris James Opal 410 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – опал. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.

Описание

Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 7 метров.

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