images
images
images
images
Chris James 195 Zenith Blue фолиевый фильтр темно-синий
Chris James 195 Zenith Blue фолиевый фильтр темно-синий
Chris James 195 Zenith Blue фолиевый фильтр темно-синий
Chris James 195 Zenith Blue фолиевый фильтр темно-синий

Chris James 195 Zenith Blue фолиевый фильтр темно-синий

Chris James
Артикул: DAN-4487

Фолиевый фильтр 195 Zenith Blue известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Стандартный источник света, цветовая температура - 6774 К. Коэффициент пропускания - 2,7%. Коэффициент поглощения - 1,57. Цена указана за один погонный метр.  

Описание

Фолиевые фильтры Chris James Lighting Filters упакованы в рулоны шириной 122 см. В нашем магазине вы можете купить светофильтры внарезку. Цена указана за один погонный метр. Минимальный объем продажи одной единицы товара – кусок 100x122 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер.

Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 7 метров.

Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Kupo KCP-700B Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL зажим
Kupo KCP-700B Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL зажим
Kupo KCP-700B Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL зажим
Арт. OLE-0690
Kupo KCP-700B Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL зажим
Наличие
более 10 шт

Kupo Convi Clamp-Black w/KCP-7SDL – универсальный зажим супер-кламп. Устанавливается на плоские поверхности и трубы диаметром от 13 до 55 мм. Оснащен гнездом для втулок 16 мм, а также резьбой 1/4 дюйма. Поддерживает оборудование весом до 20 кг. Размеры, см – 11,96x8,66x5,61, диаметр зажима, мм – 50– 51. Вес, г – 449.

3 190 ₽
В корзину
Fotokvant RF-21EL стандартный 50 градусов рефлектор для Elinchrom 21 см
Fotokvant RF-21EL стандартный 50 градусов рефлектор для Elinchrom 21 см
Fotokvant RF-21EL стандартный 50 градусов рефлектор для Elinchrom 21 см
Арт. DAN-2462
Fotokvant RF-21EL стандартный 50 градусов рефлектор для Elinchrom 21 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Стандартный рефлектор Fotokvant RF-21EL, с байонетом Elinchrom.

Стандартный рефлектор диаметром 21 см обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания (50 градусов). Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Байонет Elinchrom. Вес - 400 г.

 

1 760 ₽
В корзину
Chris James 021 Golden Amber фолиевый фильтр янтарно-золотой
Арт. FTR-534
Chris James 021 Golden Amber фолиевый фильтр янтарно-золотой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Golden Amber 021 известного английского производителя Chris James Lighting Filters.  Пропускная способность фильтра 31,1%, поглощение 0,51%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Wansen GEL-82B фолиевый фильтр нежно-голубой
Wansen GEL-82B фолиевый фильтр нежно-голубой
Wansen GEL-82B фолиевый фильтр нежно-голубой
Арт. DAN-9395
Wansen GEL-82B фолиевый фильтр нежно-голубой
Наличие
более 10 шт

Фолиевый фильтр Wansen GEL-82B - гелевый фильтр нежно-голубого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.

1 510 ₽
В корзину
Chris James 164 Flame Red фолиевый фильтр огненно-красный
Арт. FTR-533
Chris James 164 Flame Red фолиевый фильтр огненно-красный
Временно нет в наличии

Фолиевый фильтр Flame Red 164 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 18%, поглощение 0,74%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 071 Tokyo Blue фолиевый фильтр Токио синий
Арт. NVF-1066
Chris James 071 Tokyo Blue фолиевый фильтр Токио синий
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Tokyo Blue 071 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 1%, поглощение 2. Цена указана за один погонный метр.  

2 870 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Современные фотографы. Андреаса Гурски (©Andreas Gursky)
Современные фотографы. Андреаса Гурски (©Andreas Gursky)
Энни Лейбовиц (©Annie Leibovitz)
Энни Лейбовиц (©Annie Leibovitz)
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.