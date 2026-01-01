Chris James 187 Cosmetic Rouge фолиевый фильтр косметический красный

Фолиевый фильтр Chris James 187 Cosmetic Rouge (косметический красный)
Chris James 187 Cosmetic Rouge — это профессиональный фолиевый (гелевый) светофильтр для коррекции цвета. Он относится к косметической серии фильтров, разработанной для работы с тоном кожи при портретной и модной съемке. Фильтр изготовлен по специальной технологии на молекулярном уровне, что гарантирует его долговечность и устойчивость к выгоранию даже при использовании с мощными нагревающимися приборами.
Характер света и эффект
Фильтр создает теплый акцентный свет с оттенком, близким к абрикосовому. Он является отличным комплиментом для большинства оттенков кожи, делая их более теплыми и живыми. Однако его следует с осторожностью применять на очень бледной коже, так как он может придать ей розоватый или даже слегка обгоревший оттенок.
Основные технические характеристики
- Производитель: Chris James Lighting Filters (Великобритания).
- Нумерация: Соответствует системе Lee Filters.
- Тип: Цветной фолиевый фильтр.
- Пропускная способность: 54%.
- Эффект: Легкий фрост-эффект, небольшое рассеивание и смягчение света.
Применение
Этот фильтр незаменим для:
- Портретной съемки: Для выравнивания и улучшения тона кожи модели, придания ему здорового теплого оттенка.
- Коррекции освещения: Может компенсировать легкий зеленый оттенок, возникающий при флюоресцентном освещении.
- Создания атмосферы: Используется для цветовых акцентов на фонах и декорациях, а также для подсветки костюмов.
Формат и покупка
Фильтры Chris James поставляются в рулонах шириной 122 см. В магазине продается отрезная версия, цена указана за погонный метр, минимальный отрез — 100x122 см. Отрезной материал возврату и обмену не подлежит.