Chris James 187 Cosmetic Rouge фолиевый фильтр косметический красный

Описание

Фолиевый фильтр Chris James 187 Cosmetic Rouge (косметический красный)

Chris James 187 Cosmetic Rouge — это профессиональный фолиевый (гелевый) светофильтр для коррекции цвета. Он относится к косметической серии фильтров, разработанной для работы с тоном кожи при портретной и модной съемке. Фильтр изготовлен по специальной технологии на молекулярном уровне, что гарантирует его долговечность и устойчивость к выгоранию даже при использовании с мощными нагревающимися приборами.

Характер света и эффект

Фильтр создает теплый акцентный свет с оттенком, близким к абрикосовому. Он является отличным комплиментом для большинства оттенков кожи, делая их более теплыми и живыми. Однако его следует с осторожностью применять на очень бледной коже, так как он может придать ей розоватый или даже слегка обгоревший оттенок.

Основные технические характеристики

Производитель: Chris James Lighting Filters (Великобритания).

Chris James Lighting Filters (Великобритания). Нумерация: Соответствует системе Lee Filters.

Соответствует системе Lee Filters. Тип: Цветной фолиевый фильтр.

Цветной фолиевый фильтр. Пропускная способность: 54%.

54%. Эффект: Легкий фрост-эффект, небольшое рассеивание и смягчение света.

Применение

Этот фильтр незаменим для:

Портретной съемки: Для выравнивания и улучшения тона кожи модели, придания ему здорового теплого оттенка.

Для выравнивания и улучшения тона кожи модели, придания ему здорового теплого оттенка. Коррекции освещения: Может компенсировать легкий зеленый оттенок, возникающий при флюоресцентном освещении.

Может компенсировать легкий зеленый оттенок, возникающий при флюоресцентном освещении. Создания атмосферы: Используется для цветовых акцентов на фонах и декорациях, а также для подсветки костюмов.

Формат и покупка

Фильтры Chris James поставляются в рулонах шириной 122 см. В магазине продается отрезная версия, цена указана за погонный метр, минимальный отрез — 100x122 см. Отрезной материал возврату и обмену не подлежит.