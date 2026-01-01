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Chris James 187 Cosmetic Rouge фолиевый фильтр косметический красный
Chris James 187 Cosmetic Rouge фолиевый фильтр косметический красный

Chris James 187 Cosmetic Rouge фолиевый фильтр косметический красный

Chris James
Артикул: MTG-0348

Фолиевый фильтр косметический красный английского производителя Chris James Lighting Filters обладает легким фрост эффектом. Этим фильтром можно компенсировать легкий зеленый оттенок при флюоресцентном освещении. Применяется при портретной съемке, например, для выравнивания тона кожи модели.

Он корректирует оттенки присутствующих в кадре декораций или костюмов. Пропускная способность фильтра 54%.

Описание

Фолиевый фильтр Chris James 187 Cosmetic Rouge (косметический красный)

Chris James 187 Cosmetic Rouge — это профессиональный фолиевый (гелевый) светофильтр для коррекции цвета. Он относится к косметической серии фильтров, разработанной для работы с тоном кожи при портретной и модной съемке. Фильтр изготовлен по специальной технологии на молекулярном уровне, что гарантирует его долговечность и устойчивость к выгоранию даже при использовании с мощными нагревающимися приборами.

Характер света и эффект

Фильтр создает теплый акцентный свет с оттенком, близким к абрикосовому. Он является отличным комплиментом для большинства оттенков кожи, делая их более теплыми и живыми. Однако его следует с осторожностью применять на очень бледной коже, так как он может придать ей розоватый или даже слегка обгоревший оттенок.

Основные технические характеристики

  • Производитель: Chris James Lighting Filters (Великобритания).
  • Нумерация: Соответствует системе Lee Filters.
  • Тип: Цветной фолиевый фильтр.
  • Пропускная способность: 54%.
  • Эффект: Легкий фрост-эффект, небольшое рассеивание и смягчение света.

Применение

Этот фильтр незаменим для:

  • Портретной съемки: Для выравнивания и улучшения тона кожи модели, придания ему здорового теплого оттенка.
  • Коррекции освещения: Может компенсировать легкий зеленый оттенок, возникающий при флюоресцентном освещении.
  • Создания атмосферы: Используется для цветовых акцентов на фонах и декорациях, а также для подсветки костюмов.

Формат и покупка

Фильтры Chris James поставляются в рулонах шириной 122 см. В магазине продается отрезная версия, цена указана за погонный метр, минимальный отрез — 100x122 см. Отрезной материал возврату и обмену не подлежит.

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