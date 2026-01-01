Phottix (82740) Spartan Beauty Dish софтрефлектор белый 50 см

Рефлектор изготовлен из термоустойчивых материалов. Внутренняя поверхность белого цвета.
Привлекательным является то, что модификатор объединяет в себе портретную тарелку и октобокс.
Модификатор устанавливается на кольцо-адаптер Phottix с подходящим для вашего моноблока байонетом.
Мы предоставляем три основных типа соединения - Bowens (DAN-4622), Hensel (DAN-4624), Elinchrom (DAN-4623).
Также возможна установка на мульти-крепление для накамерной вспышки Phottix Cerberus (NVF-9645) и установка переходника диаметром 144 мм на необходимый байонет.
Внимание! Адаптеры в комплект не входят. Кольцо-адаптер Phottix имеет резьбу под крепление дефлектора, которой нет у колец сторонних производителей!
Световая характеристика потери света с шагом апертуры:
- режим софтбокса:
- только внутренний диффузор - -0,3
- внутренний и внешний диффузор - -0,8
- только соты - -0,6
- внутренний диффузор и соты - -1
- внутренний и внешний, и соты - -1,6
- режим портретной тарелки:
- внешний диффузор - -0,2
- соты - -0,7
- внешний диффузор и соты - -1,1