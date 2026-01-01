Fotokvant SB-30120PF - стрипбокс размером 30х120 см с адаптером Profoto.
Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST BDH-70 – комплект из портретной тарелки, сотовой решетки и диффузора. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Внутренняя поверхность матовая белая. Диаметр, см – 70. Байонет Bowens.
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Fotokvant SB-30120PF - стрипбокс размером 30х120 см с адаптером Profoto.
Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Manfrotto 062-2 – алюминиевый отвес для бумажного фона. Предназначен для предотвращения нежелательного скручивания. Максимальная длина – 275 см, минимальная длина – 137 см.
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