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FST BDH-70 комплект из портретной тарелки, сотовой решетки и диффузора
FST BDH-70 комплект из портретной тарелки, сотовой решетки и диффузора

FST BDH-70 комплект из портретной тарелки, сотовой решетки и диффузора

FST
Артикул: NVF-7733

FST BDH-70 – комплект из портретной тарелки, сотовой решетки и диффузора. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно. Внутренняя поверхность матовая белая. Диаметр, см – 70. Байонет Bowens.

Описание

FST BDH-70 комплект из портретной тарелки, сотовой решетки и диффузора

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