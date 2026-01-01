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Fotokvant SB-30120PF стрипбокс 30х120 см с адаптером Profoto
Fotokvant SB-30120PF стрипбокс 30х120 см с адаптером Profoto

Fotokvant SB-30120PF стрипбокс 30х120 см с адаптером Profoto

Fotokvant
Артикул: NVF-9259

Fotokvant SB-30120PF - стрипбокс размером 30х120 см с адаптером Profoto.

Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 

Описание

Размер 30х120 см - небольшой стрипбокс для получения равномерного освещения при портретной или предметной съемки. Свет от данного софтбокса позволяет получить равномерное освещение длинных предметов или людей. Например, часто применяется для съемки бутылок, кружек и многих других предметров, где надо получить продолговатый блик. Нередко используется в паре с таким же стрипом.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-30120 . Соты позволяют ограничить освещение и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Глубина софтбокса - 35 см. 

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Profoto - 1 шт.
  • Спицы - 4 шт.
  • Ткань отражающая - 1 шт.
  • Рассеиватель внешний - 1 шт.
  • Рассеиватель внутренний - 1 шт.

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