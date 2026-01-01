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Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white тарелка портретная 56 см белая с сотами
Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white тарелка портретная 56 см белая с сотами
Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white тарелка портретная 56 см белая с сотами
Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white тарелка портретная 56 см белая с сотами
Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white тарелка портретная 56 см белая с сотами
Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white тарелка портретная 56 см белая с сотами
Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white тарелка портретная 56 см белая с сотами
Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white тарелка портретная 56 см белая с сотами

Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white тарелка портретная 56 см белая с сотами

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1278

Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white - тарелка портретная, белая с сотами.

Софтрефлектор (портретная тарелка) диаметром 56 см с байонетом Bowens. Внутренняя поверхность белая. Тарелка имеет новую высокоэффективную форму рефлектора. Изготовлена из алюминия и снабжена регулируемым дефлектором, сотовой насадкой и рассеивателем.

Описание

Новая форма тарелки захватывает свет и фокусирует его с максимальной эффективностью. Независимо от того в каком направлении световые лучи покинули осветитель, в тарелке новой формы они все равномерно перенаправятся на объект съемки. Белая отражающая поверхность формирует мягкий рассеянный световой поток, такой эффект может потребоваться в портретной съемке.

Регулируемый дефлектор устанавливается в двух положениях, что позволяет выбирать результат действия тарелки. С дополнительным нейлоновым диффузором можно получить отличный инструмент для бестеневой предметной съемки. Также, установив перфорированный диффузор, можно добавить немного прямого света к мягкому отраженному от стенок и получить дополнительные возможности для работы на открытом воздухе при ярком солнечном свете.

Комплектация

  • Тарелка портретная Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white.
  • Алюминиевый дефлектор.
  • Перфорированный алюминиевый дефлектор.
  • Сотовая насадка 60 градусов.
  • Диффузор.
  • Установочное кольцо с байонетом Bowens.

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