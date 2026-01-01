Falcon Eyes SoftLight Octa 60 BW портретная тарелка складная

Портретная тарелка предназначена для использования с импульсными источниками света или светодиодными источниками постоянного света мощностью до 300 Вт. Конструктивно она представляет из себя основание со специальным механизмом раскладывания спиц и натянутым на каркас тканевым серебристым рефлектором. При раскрытии тарелки спицы фикируются автоматически.
В комплект входит металлический дефлектор, тканевый внутренний рассеиватель с серебристой вставкой, внешний рассеиватель на липучке и сотовая насадка с ячейками 4х4 см.
Портретная тарелка применяется для смягчения светового потока. Формирует умеренные по глубине и жесткости тени, обеспечивая рассеивание без избыточной резкости. В сложенном виде тарелка занимает мало места и помещается в сумку размером 40х20х20 см (сумка входит в комплект поставки).
Характеристики:
- байонет - Bowens (сменное кольцо, диаметр 152 мм)
- размер, см - 60
- материал спиц - сталь
- вес, кг - 1,2
- размер упаковки, мм - 420х210х210
- вес с упаковкой, кг - 2