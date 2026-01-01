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Falcon Eyes SoftLight Octa 60 BW портретная тарелка складная
Falcon Eyes SoftLight Octa 60 BW портретная тарелка складная
Falcon Eyes SoftLight Octa 60 BW портретная тарелка складная
Falcon Eyes SoftLight Octa 60 BW портретная тарелка складная
Falcon Eyes SoftLight Octa 60 BW портретная тарелка складная
Falcon Eyes SoftLight Octa 60 BW портретная тарелка складная
Falcon Eyes SoftLight Octa 60 BW портретная тарелка складная
Falcon Eyes SoftLight Octa 60 BW портретная тарелка складная
Falcon Eyes SoftLight Octa 60 BW портретная тарелка складная
Falcon Eyes SoftLight Octa 60 BW портретная тарелка складная

Falcon Eyes SoftLight Octa 60 BW портретная тарелка складная

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9049

Falcon Eyes SoftLight Octa 60 BW - портретная тарелка, складная диаметром 60 см с байонетом Bowens.

Софтрефлектор имеет серебряную внутреннюю поверхность и стальные спицы. Комплектуется дефлектором, внешним и внутренним рассеивателем.

Описание

Портретная тарелка предназначена для использования с импульсными источниками света или светодиодными источниками постоянного света мощностью до 300 Вт. Конструктивно она представляет из себя основание со специальным механизмом раскладывания спиц и натянутым на каркас тканевым серебристым рефлектором. При раскрытии тарелки спицы фикируются автоматически.

В комплект входит металлический дефлектор, тканевый внутренний рассеиватель с серебристой вставкой, внешний рассеиватель на липучке и сотовая насадка с ячейками 4х4 см.

Портретная тарелка применяется для смягчения светового потока. Формирует умеренные по глубине и жесткости тени, обеспечивая рассеивание без избыточной резкости. В сложенном виде тарелка занимает мало места и помещается в сумку размером 40х20х20 см (сумка входит в комплект поставки).

Характеристики:

  • байонет - Bowens (сменное кольцо, диаметр 152 мм)
  • размер, см - 60
  • материал спиц - сталь
  • вес, кг - 1,2
  • размер упаковки, мм - 420х210х210
  • вес с упаковкой, кг - 2

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