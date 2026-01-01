images
images
images
images
images
images
Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон
Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон
Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон
Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон
Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон
Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон

Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон

Boya
Артикул: NVF-8145

Boya BY-A100 – всенаправленный конденсаторный микрофон для устройств на базе iOS, а именно iPhone, iPad, iPod Touch.

Описание

Всенаправленная диаграмма позволяет использовать устройство практически в любой ситуации и превращает смартфон или планшет в профессиональный диктофон или рекордер. Микрофон подключается к стандартному аудиоразъему 3,5мм и оснащен поворотным блоком, который позволяет направить микрофон в нужную сторону.

Чувствительность и низкий уровень шумов делают этот сверхкомпактный микрофон идеальным инструментом при записи звуковых дорожек видеороликов.

Характеристики:

  • тип – электретный конденсаторный
  • диаграмма направленности – всенаправленная
  • диапазон частот – 35Гц-18кГц
  • чувствительность – - 30дБ +/- 3дБ/0дБ = 1V/Pa, 1кГц
  • соотношение шум-сигнал – 76 дБ SPL
  • подключение – стандартный 3,5 мм TRRS
  • питание – от устройства
  • вес, г – 18

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
GreenBean Voice 4 black S-Jack петличный микрофон
GreenBean Voice 4 black S-Jack петличный микрофон
GreenBean Voice 4 black S-Jack петличный микрофон
Арт. NVF-8909
GreenBean Voice 4 black S-Jack петличный микрофон
Наличие
более 10 шт

GreenBean Voice 4 black S-Jack – всенаправленный конденсаторный петличный микрофон с частотным диапазоном 20-20000 Гц.

Микрофон разработан для профессионального использования в видеопроизводстве, на сцене и в телевизионных студиях с поясными передатчиками. Сигнал/шум составляет 58 дБ, а чувствительность 3,3 мВ/Па.

1 750 ₽
В корзину
Fotokvant SM-CL4 держатель для планшета
Fotokvant SM-CL4 держатель для планшета
Fotokvant SM-CL4 держатель для планшета
Арт. NVF-9231
Fotokvant SM-CL4 держатель для планшета
Наличие
более 10 шт

Fotokvant NVF-9231 - пластиковый держатель для планшета.

Пластиковый адаптер в котором можно закрепить планшет с величиной экрана по диагонали от 7" до 9". Для крепления на штатив или селфи-палку на адаптере предусмотрено резбовое крепление 1/4". Цвет - черный.

670 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Арт. NVF-3192
Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Наличие
более 10 шт

Fotokvant FLH-KIT-01 – комплект адаптеров для установки различного оборудования.

Адаптеры и переходники изготовлены из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8", male 5/8", внутренняя резьба 3/8". В различной комбинации используются для крепления на студийную стойку аксессуаров, а также для установки вспышек на горячий башмак камеры. В комплект входят: переходник с винтовым креплением 1/4"-3/8", универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма, винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.

320 ₽
В корзину
FST L-210 стойка студийная 210 см для освещения
Арт. OLE-0836
FST L-210 стойка студийная 210 см для освещения
Наличие
в наличии 4-10 шт

FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.

Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.

1 100 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes FEL-3900ST.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см
Falcon Eyes FEL-3900ST.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см
Falcon Eyes FEL-3900ST.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см
Арт. DAN-1276
Falcon Eyes FEL-3900ST.0 стойка для фото- видеостудии с максимальной высотой 390 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 5 ч

Falcon Eyes FEL-3900ST.0 - стойка для фото- видеостудии.

Стальная четырехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой для установки цифровых камер. Стойка имеет пружинный амортизатор. Максимальная высота - 390 см.

-10 %5 360 ₽
4 820 ₽
В корзину
Grifon WT-3110 штатив облегченный для фото- и видеокамер
Арт. NVF-2327
Grifon WT-3110 штатив облегченный для фото- и видеокамер
Наличие
более 10 шт

Grifon WT-3110 – четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер. Максимальная высота съемки, см – 106, вес, кг – 0,510.

830 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок &quot;10 отличных поз для свадебной портретной фотосъемки&quot;
Видеоурок "10 отличных поз для свадебной портретной фотосъемки"
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Александр Петросян - гений стрит-арта и репортажной съемки
Александр Петросян - гений стрит-арта и репортажной съемки
Нереальная Реальность своими руками. МК фоторежиссёра Владимира Бероева
Нереальная Реальность своими руками. МК фоторежиссёра Владимира Бероева
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.