Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон

Описание

Всенаправленная диаграмма позволяет использовать устройство практически в любой ситуации и превращает смартфон или планшет в профессиональный диктофон или рекордер. Микрофон подключается к стандартному аудиоразъему 3,5мм и оснащен поворотным блоком, который позволяет направить микрофон в нужную сторону.

Чувствительность и низкий уровень шумов делают этот сверхкомпактный микрофон идеальным инструментом при записи звуковых дорожек видеороликов.

Характеристики: