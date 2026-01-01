Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон

Всенаправленная диаграмма позволяет использовать устройство практически в любой ситуации и превращает смартфон или планшет в профессиональный диктофон или рекордер. Микрофон подключается к стандартному аудиоразъему 3,5мм и оснащен поворотным блоком, который позволяет направить микрофон в нужную сторону.
Чувствительность и низкий уровень шумов делают этот сверхкомпактный микрофон идеальным инструментом при записи звуковых дорожек видеороликов.
Характеристики:
- тип – электретный конденсаторный
- диаграмма направленности – всенаправленная
- диапазон частот – 35Гц-18кГц
- чувствительность – - 30дБ +/- 3дБ/0дБ = 1V/Pa, 1кГц
- соотношение шум-сигнал – 76 дБ SPL
- подключение – стандартный 3,5 мм TRRS
- питание – от устройства
- вес, г – 18