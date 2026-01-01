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Raylab RHC-8-66 сотовая насадка для рефлектора 8/20,5 см

Raylab RHC-8-66 сотовая насадка для рефлектора 8/20,5 см

Raylab
Артикул: FTR-240

Raylab RHC-8-66 – сотовая насадка для рефлектора диаметром 20,5 см. Используется для создания у объекта резкого теневого силуэта, а также для имитации солнечного освещения. Угол сот – 60 градусов.

Описание

Raylab RHC-8-66 сотовая насадка для рефлектора 8/20,5 см

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