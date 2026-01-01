Raylab RHC-8-66 сотовая насадка для рефлектора 8/20,5 см

Арт. NVF-3122

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Fotokvant FLH-22 – винт для крепления камеры 1/4" на быстросъемную площадку штатива или монопода. Винт изготовлен из нержавеющей стали. Длина вала примерно 10 мм, резьбы – 5 мм. Общая длина (в том числе базы), мм – 13. Диаметр головки, мм – 12. Вес, г – 5.