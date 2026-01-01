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Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная

Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная

Osram
Артикул: NVF-631

Osram 230V, GX6,35, 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.

Описание

Монтаж и демонтаж галогенной лампы должен осуществляться в чистых хлопчатобумажных перчатках при отключенном питании сети, не допускается попадание влаги, а также любое механическое или химическое воздействие на прибор, где установлена лампа.

Нельзя трогать стекло лампы, нельзя делать резкие движения прибором с включенной лампой. Как и любую бытовую лампу накаливания, нельзя подвергать галогенную лампу ударным нагрузкам, так как элементом лампы является хрупкая нить накаливания.

Характеристики:

  • номинальная мощность, W – 300
  • рабочее напряжение, V – 230/240
  • температура цвета, K – 3300
  • световой поток, lm – 9600/8900
  • ресурс, ч – 15
  • цоколь – GX6,35
  • рабочее положение – s90 lmax, mm: 53 d, mm: 18,5
  • межцентровое расстояние a, mm – 27

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