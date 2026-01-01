Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная

Монтаж и демонтаж галогенной лампы должен осуществляться в чистых хлопчатобумажных перчатках при отключенном питании сети, не допускается попадание влаги, а также любое механическое или химическое воздействие на прибор, где установлена лампа.
Нельзя трогать стекло лампы, нельзя делать резкие движения прибором с включенной лампой. Как и любую бытовую лампу накаливания, нельзя подвергать галогенную лампу ударным нагрузкам, так как элементом лампы является хрупкая нить накаливания.
Характеристики:
- номинальная мощность, W – 300
- рабочее напряжение, V – 230/240
- температура цвета, K – 3300
- световой поток, lm – 9600/8900
- ресурс, ч – 15
- цоколь – GX6,35
- рабочее положение – s90 lmax, mm: 53 d, mm: 18,5
- межцентровое расстояние a, mm – 27