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Phottix (82328) шторки 7" с сотовой решеткой и цветными фильтрами
Phottix (82328) шторки 7" с сотовой решеткой и цветными фильтрами

Phottix (82328) шторки 7" с сотовой решеткой и цветными фильтрами

Phottix
Артикул: DAN-3626

Шторки Phottix 7" (82328) с сотовой решеткой и цветными фильтрами.

Комплект состоящий из четырехстворчатых шторок, фолиевых фильтров и сотовой насадки. Фильтры поставляются четырех цветов: красный, желтый, синий и зеленый. Шторки предназначены для ограничения светового потока. Подходят для Indra 500/360 и других семидюймовых отражателей. Посадочный диаметр - 7".

Описание

Phottix (82328) шторки 7" с сотовой решеткой и цветными фильтрами

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