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Hensel (33173) четырехстворчатые шторки для девятидюймового рефлектора

Hensel (33173) четырехстворчатые шторки для девятидюймового рефлектора

Hensel
Артикул: NVF-1307

Hensel (33173) – специальная насадка, ограничивающая распространение светового потока. Позволяет направить свет в определенную область. Модель имеет специальные металлические лепестки, которыми можно регулировать световой поток в зависимости от творческих задач фотографа.

Описание

Подходит для серий: Expert Pro, Contra, eFLASH, Expert, EH Pro Flash Head, EH Pro Mini, EHT Scanlight. Устанавливается на девятидюймовый рефлектор.

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