Hensel (33173) четырехстворчатые шторки для девятидюймового рефлектора

Подходит для серий: Expert Pro, Contra, eFLASH, Expert, EH Pro Flash Head, EH Pro Mini, EHT Scanlight. Устанавливается на девятидюймовый рефлектор.
Falcon Eyes FLC-28 – легкий и компактный флюоресцентный кольцевой осветитель постоянного свечения.
Мощность 28 Вт. Цветовая температура данной модели составляет 5400 К. Модель лампы - NG945H-28W. Угол светового пучка - 120град. (1/2Ео). Индекс цветопередачи (CRI) - >90. Внешний диаметр осветителя- 270 мм. Внутренний диаметр осветителя - 180 мм. Питание - 220-240 В/50 Гц.