images
PhotoMechanics K-150 кран-штатив для сферической съемки

PhotoMechanics K-150 кран-штатив для сферической съемки

PhotoMechanics
Артикул: NVF-809

PhotoMechanics K-150 – автоматический кран-штатив для сферической 3D-фотосъемки крупногабаритных предметов, например, крупной бытовой техники, мебели, телевизоров и т. п.

Описание

Благодаря широким возможностям настройки кран может также использоваться для 3D-фотосъемки некрупных предметов.

PhotoMechanics K-150 совместим с поворотными столами:

Использование крана в добавок к поворотным столам расширяет возможности фотографа. Помимо возможности создавать фото-360, появляется также возможность создавать полностью объемные 3D-фотографии предметов. При этом поворот объекта осуществляется на 360 градусов в горизонтальной плоскости, на 180 градусов в вертикальной плоскости. Возможна также сшивка ролика с вращением 360 градусов в обеих плоскостях.

Краны Photomechanics K-150 совместим с  программой Photo3D Studio, которая позволяет управлять движением крана вручную или автоматически, а после съемки собирает из серий фотографий 3D-изображения (анимированные ролики) для дальнейшей публикации в интернет-магазине или каталоге.

Управление автоматизированным краном PhotoMechanics K-150, поворотным столом Photomechanics и фотоаппаратом осуществляется через USB-соединение с компьютера или ноутбука. Контроль 3D-оборудования осуществляется с помощью программы Photo3D Studio.

Кран-штатив PhotoMechanics K-150 позволяет создавать серии фотографий в необходимом разрешении с вращением предмета в двух плоскостях. 3D-оборудование Photomechanics имеет большой диапазон настроек и множество возможностей для кастомизации.

Использование Photomechanics K-150 открывает новые возможности 3D-фотографии, позволяет обойти конкурентов и завоевать доверие покупателей.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Reddevil RDL S1200 рассеиватель для RDL 4x1200 S
Арт. NVF-2012
Reddevil RDL S1200 рассеиватель для RDL 4x1200 S
Под заказ от 3 до 10 дней

Reddevil RDL S1200 – специальный рассеиватели из прочной парашютной ткани. Крепится на корпус в непосредственной близости от ламп. Дает мягкий, ровный свет и монолитные блики. Предназначен для использования с приборами Reddevil RDL 4x1200 S.

1 100 ₽
Заказать
-10 %
Falcon Eyes FLC-28 флюоресцентный кольцевой осветитель
Арт. VBR-300
Falcon Eyes FLC-28 флюоресцентный кольцевой осветитель
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 3 дн, 4 ч

Falcon Eyes FLC-28 – легкий и компактный флюоресцентный кольцевой осветитель постоянного свечения.

Мощность 28 Вт. Цветовая температура данной модели составляет 5400 К. Модель лампы - NG945H-28W. Угол светового пучка - 120град. (1/2Ео). Индекс цветопередачи (CRI) - >90. Внешний диаметр осветителя- 270 мм. Внутренний диаметр осветителя - 180 мм. Питание - 220-240 В/50 Гц.

-10 %3 850 ₽
3 460 ₽
В корзину
Calibrite ColorChecker Passport Video видеошкала
Арт. NVF-6045
Calibrite ColorChecker Passport Video видеошкала
Наличие
в наличии 1-3 шт

X-Rite ColorChecker Passport Video – поможет вам получить сбалансированный цвет и нейтральную цветопередачу с идеальной экспозицией камеры быстрее, чем когда-либо прежде.

28 980 ₽
В корзину
Sekonic L-478D флэшметр
Арт. NVF-1598
Sekonic L-478D флэшметр
Наличие
в наличии 4-10 шт

Sekonic L-478D – первый флэшметр, который оснащен цветным сенсорным экраном (2,7 дюйма). Отображает параметры постоянного, импульсного света, кинопараметры и другую информацию. Настройка осуществляется касанием или движением пальца по экрану. L-478D при помощи программного обеспечения Data Transfer и экспозиционных мишеней Sekonic или X-Rite Brand калибруется под камеру. Также возможен ручной ввод данных в экспонометр. 

53 000 ₽
В корзину

Видео

Ж.-Б. Мондино – фотограф знаменитостей и живой наблюдатель умирания моды
Ж.-Б. Мондино – фотограф знаменитостей и живой наблюдатель умирания моды
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Юджин Смит - сторонник &quot;субъективной&quot; фотографии
Юджин Смит - сторонник "субъективной" фотографии
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.