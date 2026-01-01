Sekonic L-478D флэшметр

Модель наделена также рядом функций для кино- и видеосъемки, что ставит этот экспонометр в ряд профессиональных измерительных приборов.
Характеристики:
- головка – полусферическая поворотная головка 90 град. направо, 180 град. налево, снимается для измерения контраста
- способ измерения – по падающему/отраженному свету
- падающий свет – сфера, конвертируемая в плоский отражатель (с убранной сферой)
- отраженный свет – опциональная 5-градусная насадка
- светоприемник – 2 кремниевых фотодиода (для падающего и отраженного света)
Размеры – 5,7x14x2,6 см (без учета выступающих частей), вес ~140 г с батареями.