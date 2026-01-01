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Sekonic L-478D флэшметр

Sekonic L-478D флэшметр

Sekonic
Артикул: NVF-1598

Sekonic L-478D – первый флэшметр, который оснащен цветным сенсорным экраном (2,7 дюйма). Отображает параметры постоянного, импульсного света, кинопараметры и другую информацию. Настройка осуществляется касанием или движением пальца по экрану. L-478D при помощи программного обеспечения Data Transfer и экспозиционных мишеней Sekonic или X-Rite Brand калибруется под камеру. Также возможен ручной ввод данных в экспонометр. 

Описание

Модель наделена также рядом функций для кино- и видеосъемки, что ставит этот экспонометр в ряд профессиональных измерительных приборов.

Характеристики:

  • головка – полусферическая поворотная головка 90 град. направо, 180 град. налево, снимается для измерения контраста
  • способ измерения – по падающему/отраженному свету
  • падающий свет – сфера, конвертируемая в плоский отражатель (с убранной сферой)
  • отраженный свет – опциональная 5-градусная насадка
  • светоприемник – 2 кремниевых фотодиода (для падающего и отраженного света)

Размеры – 5,7x14x2,6 см (без учета выступающих частей), вес ~140 г с батареями.

Комплектация

  • Флэшметр.
  • Мягкий чехол.
  • Шнурок.
  • Батареи ААА – 2 шт.
  • Инструкция.
  • CD.

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