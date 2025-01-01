Reddevil RDL S1200 рассеиватель для RDL 4x1200 S

Арт. NVF-1598

Sekonic L-478D – первый флэшметр, который оснащен цветным сенсорным экраном (2,7 дюйма). Отображает параметры постоянного, импульсного света, кинопараметры и другую информацию. Настройка осуществляется касанием или движением пальца по экрану. L-478D при помощи программного обеспечения Data Transfer и экспозиционных мишеней Sekonic или X-Rite Brand калибруется под камеру. Также возможен ручной ввод данных в экспонометр.