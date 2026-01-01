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Fotokvant (NVF-7453) соты 30 град с держателем для 18 см рефлектора

Fotokvant (NVF-7453) соты 30 град с держателем для 18 см рефлектора

Fotokvant
Артикул: NVF-7453

Fotokvant NVF-7453 – соты 30 градусов. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Изготовлена из алюминия.

Описание

Fotokvant (NVF-7453) соты 30 град с держателем для 18 см рефлектора

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