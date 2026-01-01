Fotokvant (NVF-7453) соты 30 град с держателем для 18 см рефлектора

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 9090 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-9090 90х90 см.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-7453 – соты 30 градусов. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Изготовлена из алюминия.
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Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 9090 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-9090 90х90 см.
Avenger D200 – алюминиевый зажим серебристого цвета для установки оборудования на стойку (втулочный адаптер 16 мм). Рекомендуется использовать со стойками серии Century. В зажиме используется серия шайб для дополнительного фиксирующего крутящего момента.
Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке.
В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. В наборе - 12 цветов.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.
Savage Kit3-12 – универсальный комплект из трех самых популярных цветов используемых в студиях.
Состоит из трех фонов самых востребованных оттенков: темно-серого, черного и белого. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в трех рулонах на картонных трубах. Для установки потребуется дополнительно приобрести систему установки фонов, которая крепится к стене или потолку. В магазине Фотогора комплект студийных фонов 3 в 1 вы можете купить по наиболее выгодной цене.
Manfrotto MK190XPRO4-3W – алюминиевый четырехсекционный трипод со встроенным механизмом, который позволяет быстро продлить центральную колонну в вертикальном или горизонтальном направлении, без разборки всего штатива и демонтажа камеры.
Штатив оснащен головой MHXPRO-3W. Модель подходит для фото- и видеосъемки разных жанров.