images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Phottix 81461 Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель со стойкой
Phottix 81461 Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель со стойкой
Phottix 81461 Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель со стойкой
Phottix 81461 Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель со стойкой
Phottix 81461 Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель со стойкой
Phottix 81461 Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель со стойкой
Phottix 81461 Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель со стойкой
Phottix 81461 Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель со стойкой
Phottix 81461 Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель со стойкой
Phottix 81461 Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель со стойкой

Phottix 81461 Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель со стойкой

Phottix
Артикул: DAN-4621

Кольцевой светодиодный осветитель Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED.

Кольцевой LED-осветитель с диаметром лампы 49 см, 432 светодиодами и матовой рассеивающей поверхностью. Идеальный индекс цветопередачи - CRI 95+. Изменение цветовой температуры от 3200 K до 5600 К. Питание от сети или аккумуляторов. Предусмотрены пять креплений холодный башмак для вспомогательного оборудования. Подходит для фото- и видеосъемки, пригодится визажистам и стилистам. В комплекте 3 держателя для телефона на гибких штангах. Ширина держателя телефона - 5,6-8,5 см. Минимальная рабочая высота - 43,5 см.

Описание

Кольцевой осветитель востребован для съемки бьюти-блогов, портретной и предметной съемки, а также для мастеров различных косметологических процедур.

Благодаря наличию пяти креплений типа холодный башмак на осветителе можно закрепить смартфон, микрофон и т.д.

Плотная матовая рассеивающая поверхность создает мягкое освещение. Световой поток формируется 216 светодиодами с температурой 5600 К и 216 с температурой 3200 К. Цветовая температура и яркость регулируются двумя отдельными диммерами, т.е. возможно подстроиться практически под любое окружающее освещение.

Питание осуществляется от электрической сети или от двух аккумуляторов типа NP-F750/960 (не входят в комплект). Это дает возможность использовать его как в помещении, так и на выездной съемке.

На задней панели имеется выход USB 5В 2A для подзарядки смартфона. 

Вместе с осветителем поставляется пятисекционная стойка, выдерживающая максимальную нагрузку 8 кг. Осветитель устанавливается на стандартную резьбу 1/4".

Максимальная высота стойки составляет 179 см, в сложенном состоянии 47 см, минимальная рабочая высота 43,5 см. Вес - 1020 грамм.

Для хранения и переноски осветителя в комплекте предусмотрена сумка.

Характеристики:

  • диаметр лампы - 49 см
  • цветовая температура - 3200-5600 К
  • количество светодиодов - 432 шт
  • диапазон яркости - 0-100%
  • мощность - 48 Вт
  • световой поток - 4800 Лм
  • индекс цветопередачи CRI - 95+
  • размер - 49х5 см
  • вес - 1250 г (не включая батарею)

Комплектация

  • Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой осветитель - 1 шт.
  • Стойка 179 см - 1 шт.
  • Кронштейн для установки камеры - 1 шт.
  • Крепление для телефона с гибкой штангой - 1 шт.
  • Сетевой адаптер с кабелем питания - 1 шт.
  • Чехол для хранения и транспортировки - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Vibrantone VBRT2114 Yellow 14 фон бумажный 2,1x6м цвет желтый
Арт. DAN-5747
Vibrantone VBRT2114 Yellow 14 фон бумажный 2,1x6м цвет желтый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT2114 Yellow 14, размер - 2,1x6 м, цвет - желтый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


3 120 ₽
В корзину
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Арт. FTR-721
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Бумажный фон Savage 1-12 Super White - это фон из белоснежной плотной бумаги шириной 2,72 м и длиной 11 метров. Данный фон заслуженно считается одним из самых популярных фонов для профессионалов и любителей. Фон на плотном картонном рулоне, что сохраняет его в гладком виде и позволяет устанавливать на подвесные системы установки фона. Плотность фона – 160 г/м2. Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.

8 190 ₽
В корзину
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Арт. DAN-1125
Fotokvant BGK-01 нож для резки бумажного фона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.

Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.

310 ₽
В корзину
Boya BY-M2D двойной петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Арт. DAN-3860
Boya BY-M2D двойной петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Наличие
в наличии 1-3 шт

Двойной петличный микрофон Boya BY-M2D для смартфонов и планшетов.

Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Имеется возможность подключения других микрофонов с 3,5 мм TRS-выходом к iOS-устройствам. Такой дизайн - идеальный выбор для записи интервью, ток-шоу и любых других мероприятий.

4 490 ₽
В корзину
YongNuo M8 зеркало для макияжа с подсветкой и аккумулятором
YongNuo M8 зеркало для макияжа с подсветкой и аккумулятором
YongNuo M8 зеркало для макияжа с подсветкой и аккумулятором
Арт. DAN-5409
YongNuo M8 зеркало для макияжа с подсветкой и аккумулятором
Наличие
в наличии 4-10 шт

Зеркало YongNuo M8 для макияжа с подсветкой и аккумулятором.

Косметическое зеркало с функцией подсветки диаметром 20 см. Подсветка осуществляется 120 SMD светодиодами и 8 SMD RGB светодиодами. Цветовая температура - 3200-6500 K. Выходная мощность - 8,5 Вт. Освещенность - 1200 лк. Вес около 2650 г. Габариты упаковки: 41х12х25 см.

5 900 ₽
В корзину
Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный
Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный
Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный
Арт. FTR-738
Savage (20-12) Black фон бумажный 2,7x11 м черный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Бумажный фон Savage (20-12) Black известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

8 690 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant R2-80GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро диаметром 80 см
Арт. NVF-7311
Fotokvant R2-80GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро диаметром 80 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant R2-80GS – круглый двухсторонний светоотражатель 2 в 1 золото-серебро.

Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 80. Вес - 0,5 кг.


730 ₽
В корзину

Видео

Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Самоучитель по селфи
Самоучитель по селфи
5 ошибок, которые допускают при переходе с фотосъемки на видеосъемку
5 ошибок, которые допускают при переходе с фотосъемки на видеосъемку
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.