Phottix 81461 Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель со стойкой

Кольцевой осветитель востребован для съемки бьюти-блогов, портретной и предметной съемки, а также для мастеров различных косметологических процедур.

Благодаря наличию пяти креплений типа холодный башмак на осветителе можно закрепить смартфон, микрофон и т.д.

Плотная матовая рассеивающая поверхность создает мягкое освещение. Световой поток формируется 216 светодиодами с температурой 5600 К и 216 с температурой 3200 К. Цветовая температура и яркость регулируются двумя отдельными диммерами, т.е. возможно подстроиться практически под любое окружающее освещение.

Питание осуществляется от электрической сети или от двух аккумуляторов типа NP-F750/960 (не входят в комплект). Это дает возможность использовать его как в помещении, так и на выездной съемке.

На задней панели имеется выход USB 5В 2A для подзарядки смартфона.

Вместе с осветителем поставляется пятисекционная стойка, выдерживающая максимальную нагрузку 8 кг. Осветитель устанавливается на стандартную резьбу 1/4".

Максимальная высота стойки составляет 179 см, в сложенном состоянии 47 см, минимальная рабочая высота 43,5 см. Вес - 1020 грамм.

Для хранения и переноски осветителя в комплекте предусмотрена сумка.

Характеристики: