Grifon AR-400 осветитель кольцевой с импульсной вспышкой 400 Дж в комплекте

Описание

Модель может функционировать, как кольцевая вспышка, внешняя вспышка, а также, как светодиодный свет, создавая стабильный источник освещения высокой мощности. Вспышка мобильная и с успехом используется фотографами на выездных съемках.

Технические характеристики: