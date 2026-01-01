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Grifon AR-400 осветитель кольцевой с импульсной вспышкой 400 Дж в комплекте
Grifon AR-400 осветитель кольцевой с импульсной вспышкой 400 Дж в комплекте
Grifon AR-400 осветитель кольцевой с импульсной вспышкой 400 Дж в комплекте
Grifon AR-400 осветитель кольцевой с импульсной вспышкой 400 Дж в комплекте

Grifon AR-400 осветитель кольцевой с импульсной вспышкой 400 Дж в комплекте

Grifon
Артикул: NVF-2893

Комплект представляет собой LED-осветитель (кольцевой) и импульсную вспышку (400 Дж), дисплей, USB-вход, зарядное устройство AR-400.

Мощная кольцевая вспышка AR-400 является идеальным выбором для портретной фотографии, съемки продуктов,  журналистики, видеографии и т.д.

Описание

Модель может функционировать, как кольцевая вспышка, внешняя вспышка, а также, как светодиодный свет, создавая стабильный источник освещения высокой мощности. Вспышка мобильная и с успехом используется фотографами на выездных съемках.

Технические характеристики:

  • батарея – AR-B4500 (литиево-ионная 11.1V/4500 mA)
  • максимальная мощность, Ws – 400
  • ведущее число (m ISO 100) – 36
  • полная мощность (1/1) – примерно 450 вспышек
  • режим М/S1/S2 – 1/128~1/1
  • режим RPT – 1/128~1/4
  • высокоскоростная синхронизация – 1/32~1/1
  • время перезарядки, с – 0,05~2,8
  • цветовая температура, К – 5600K ±200
  • длительность импульса, с – 1/300-1/10000
  • 100% LED-яркость, LUX (0,5 м) – 440
  • способы синхронизации – 3,5 мм/PC, синхрокабель, ведомый запуск, кнопка Test, беспроводной порт управления
  • размеры, см – 22,5х23х7
  • вес нетто (с батареей), кг – 1,4

Комплектация

  • LED осветитель – 1 шт.
  • Зарядное устройство – 1 шт.
  • Аккумулятор – 1 шт.
  • Крышка-рассеиватель.
  • Кронштейн для фотоаппарата.
  • Кронштейн для зонта.

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