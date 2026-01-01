Grifon AR-400 осветитель кольцевой с импульсной вспышкой 400 Дж в комплекте

Модель может функционировать, как кольцевая вспышка, внешняя вспышка, а также, как светодиодный свет, создавая стабильный источник освещения высокой мощности. Вспышка мобильная и с успехом используется фотографами на выездных съемках.
Технические характеристики:
- батарея – AR-B4500 (литиево-ионная 11.1V/4500 mA)
- максимальная мощность, Ws – 400
- ведущее число (m ISO 100) – 36
- полная мощность (1/1) – примерно 450 вспышек
- режим М/S1/S2 – 1/128~1/1
- режим RPT – 1/128~1/4
- высокоскоростная синхронизация – 1/32~1/1
- время перезарядки, с – 0,05~2,8
- цветовая температура, К – 5600K ±200
- длительность импульса, с – 1/300-1/10000
- 100% LED-яркость, LUX (0,5 м) – 440
- способы синхронизации – 3,5 мм/PC, синхрокабель, ведомый запуск, кнопка Test, беспроводной порт управления
- размеры, см – 22,5х23х7
- вес нетто (с батареей), кг – 1,4