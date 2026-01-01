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FST RL-48RC светодиодный кольцевой осветитель
FST RL-48RC светодиодный кольцевой осветитель
FST RL-48RC светодиодный кольцевой осветитель
FST RL-48RC светодиодный кольцевой осветитель
FST RL-48RC светодиодный кольцевой осветитель

FST RL-48RC светодиодный кольцевой осветитель

FST
Артикул: DAN-5508

Светодиодный кольцевой осветитель FST RL-48RC.

Осветитель кольцевой мощностью 50 Вт на 480 светодиодов с переменной температурой 3000-6500 K, внешний диаметр - 45 см. Световой поток - 4800 лм. Цвет - черный. 

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 50 Вт, дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. 

Питание осветителя осуществляется от сети или двух аккумуляторов (приобретаются отдельно).

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 3000 до 6590 К. Осветитель имеет диммерное управление цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 4800 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (показатель CRI - 90) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

Осветитель оснащен USB-портом и позволяет заряжать смартфон прямо во время работы.

Характеристики:

  • источник освещения - 480 LED-светодиодов
  • питание - от сети или аккумулятора
  • управление - диммер
  • цветовая температура - 3000-6500 K
  • показатель CRI - 90
  • яркость - 4800 лм
  • диаметр внешний - 45 см

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