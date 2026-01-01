FST RL-48RC светодиодный кольцевой осветитель

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 50 Вт, дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется от сети или двух аккумуляторов (приобретаются отдельно).

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 3000 до 6590 К. Осветитель имеет диммерное управление цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 4800 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (показатель CRI - 90) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

Осветитель оснащен USB-портом и позволяет заряжать смартфон прямо во время работы.

Характеристики: