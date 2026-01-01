Fotokvant RL-20AH кольцевой 50 см светодиодный осветитель с ПДУ

Описание

Осветитель круглой формы дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. Также будет незаменим для съемки видеоблогов и для визажистов.

Питание осветителя осуществляется от сети (шнур в комплекте).

Световой поток формируется 352 светодиодами. Освещенность составляет 1150 люмен на расстоянии 1 м. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой светоотдачей и длительным временем их службы (50000 ч).

Имеется возможность регулировать яркость и цветовую температуру лампы от 3200 до 5600 K. Регулировка производится плавно, димерами.



В комплекте с осветителем поставляется пульт ДУ который позволяет управлять прибором по трем каналам (СН1, СН2, СН3) через инфракрасный порт на расстоянии до 5 метров. Также на пульте есть кнопка управления смартфонами по Bluetooth каналу. Рабочее расстояние в режиме Bluetooth - 10 м. Работает как классический электронный тросик, пускатель затвора в режиме фотокамеры и старт, стоп в режиме видеокамеры.

На корпусе имеются два классических USB-разъема, для питания и подзарядки.

Характеристики:



мощность - 50 Вт

количество светодиодов - 352

диаметр осветителя - 508 мм

регулировка цветовой температуры - 3200-5600 К

освещенность - 1150 лм на расстоянии 1 м

пульт ДУ - есть

материал корпуса - пластик



показатель CRI - >95+

размер - 508х20х606 мм



