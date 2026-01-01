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Cullmann CUlight FR 60C накамерная фотовспышка для Canon

Cullmann CUlight FR 60C накамерная фотовспышка для Canon

Cullmann
Артикул: DAN-1215

Cullmann CUlight FR 60C - накамерная фотовспышка для системы Canon.

Вспышка выполнена из качественного прочного пластика. Модель рассчитана на использование и в динамичных условиях репортажа, и для работы в студии. Подвижные элементы (голова, замок горячего башмака и крышка батарейного отсека) плотно подогнаны.

Описание

Характеристики:

  • ведущее число - 60 при ISO 100/200 мм для больших расстояний
  • беспроводная передача радиосигнала - на частоте 2,4 ГГц - режим TTL (макс. 5 групп / 32 канала)
  • точечно-матричный дисплей с подсветкой - есть
  • угол поворота головы град., - наклон вверх - 90, вниз - 7
  • зум с подсветкой - 20-200 мм
  • порт USB для обновления прошивки - есть
  • режим вспышки E-TTL II - есть
  • функция главной/ведомой вспышки в беспроводном режиме - есть
  • режим стробоскопа - с частотой 10-199 Гц
  • экспокоррекция - от -3 до +3 с шагом 1/3 ступени
  • высокоскоростная синхронизация, с - 1/8000
  • питание - 4 батареек АА или NiMH аккумулятора
  • разъем для внешнего блока питания Culight PP 4500 - есть
  • откидной широкоугольный рассеиватель (14 мм) - есть
  • встроенная карта рефлектора для отраженной вспышки - есть
  • вспомогательная подсветка автофокуса (до 10 м) - есть
  • ручной режим вспышки с частичной регулировкой выходной мощности и ручной режим ведомой вспышки - есть
  • разъем для синхрокабеля 3,5 мм - есть

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