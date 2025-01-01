images
images
images
images
images
Boya BY-V10 сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с USB-C разъёмом
Boya BY-V10 сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с USB-C разъёмом
Boya BY-V10 сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с USB-C разъёмом
Boya BY-V10 сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с USB-C разъёмом
Boya BY-V10 сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с USB-C разъёмом

Boya BY-V10 сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с USB-C разъёмом

Boya
Артикул: MTG-1630

Boya BY-V10 сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с USB-C разъёмом. Беспроводные микрофонные системы серии BY-V профессионального уровня идеально подходят для записи на ходу, путешествуете ли вы, записываете ли подкасты или ведете прямые трансляции. BY-V10 подходит для большинства устройств Android с портами USB-C, также поставляется с 1 передатчиком и 1 приемником. Она предлагает высококачественное звуковое решение по доступной цене, что делает ее доступной для более широкого круга пользователей.

Описание

Серия BY-V компактна, легка, ее также удобно носить с собой. Вес передатчика составляет 9,5 г, а приемника — 6 г. Она проста в использовании, просто подключите приемник, чтобы немедленно начать запись.

На боковой стороне ресивера серии BY-V. предусмотрен порт для зарядки USB-C. Если во время записи ваше устройство необходимо зарядить, вы можете зарядить его, подключив к этому порту USB-C. Зарядка во время записи особенно подходит для длительных сеансов записи, таких как потоковое вещание, запись курса и т.д.

Серия BY-V идеально подходит как для обычных условий записи, так и для шумных помещений. Кнопка NR на передатчике активирует режим шумоподавления, отфильтровывая большую часть шума окружающей среды, оставляя только чистый звук.

Срок службы батарей серии BY-V впечатляет, передатчик может непрерывно работать в течение 9 часов после полной зарядки, в то время как приемник не нуждается в подзарядке, что устраняет необходимость прерывать запись для зарядки устройства.

Характеристики :

  • Тип передачи 2,4 ГГц
  • Рисунок тополя Всенаправленная
  • Частотная характеристика 20 Гц-16 кГц
  • Соотношение сигнал/шум 80 дБ
  • Чувствительность — 42 дБ
  • Рабочий диапазон 50 м (без препятствий)
  • Выходная радиочастотная мощность 6 дБм
  • Порт для зарядки USB-C
  • Емкость аккумулятора передатчика 95 мАч
  • Время зарядки передатчика Прибл. 2 часа
  • Время автономной работы передатчика Прибл. 9 часов
  • Потребляемая мощность приемника Поставляется внешними устройствами
  • Вес BY-V1-TX/ BY-V2-TX: 9,5g   BY-V1-RX/ BY-V2-RX: 6g   BY-v10-RX/BY-V20-RX: 6g
  • Размеры BY-V1-TX/ BY-V2-TX: 52,22 × 25,23 × 19,75 мм    BY-V1-RX/ BY-V2-RX: 43,92 × 23,5 × 9,3 мм    BY-V10-RX/ BY-20-RX: 43,92 × 24,7 × 9,3 мм

Комплектация

  • Передатчик BY-V1-TX ×1
  • Приемник BY-V10-RX ×1
  • Кабель для зарядки USB-C ×1
  • Ветрозащита ×1

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

QZSD Q160D мини-штатив
QZSD Q160D мини-штатив
QZSD Q160D мини-штатив
Арт. DAN-5906
QZSD Q160D мини-штатив
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Мини-штатив QZSD Q160D.

Компактный штатив для смартфона или камеры - портативный штатив и селфи-палка 2 в 1. Благодаря небольшому размеру и весу 700 г, будет удобен для путешествия. В сложенном состоянии - 26 см. Цвет - черный.

5 420 ₽
В корзину
Raylab RL-ST03B держатель для смартфона
Raylab RL-ST03B держатель для смартфона
Raylab RL-ST03B держатель для смартфона
Арт. DAN-7676
Raylab RL-ST03B держатель для смартфона
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Raylab RL-ST03B - универсальный держатель для смартфона, имеет монтажное отверстие 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес — 72,5 грамм.
Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,8 до 10,5 см.
Конструктивно имеется возможность разворота держателя на 360 градусов.
Цвет - черный. Материал - АВС-пластик.

970 ₽
В корзину

Видео

Что такое крепление батарей V-mount на примере обзора аккумулятора и зарядного устройства
Что такое крепление батарей V-mount на примере обзора аккумулятора и зарядного устройства
Махараджа
Махараджа
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера