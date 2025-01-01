Мини-штатив QZSD Q160D.
Компактный штатив для смартфона или камеры - портативный штатив и селфи-палка 2 в 1. Благодаря небольшому размеру и весу 700 г, будет удобен для путешествия. В сложенном состоянии - 26 см. Цвет - черный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Boya BY-V10 сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с USB-C разъёмом. Беспроводные микрофонные системы серии BY-V профессионального уровня идеально подходят для записи на ходу, путешествуете ли вы, записываете ли подкасты или ведете прямые трансляции. BY-V10 подходит для большинства устройств Android с портами USB-C, также поставляется с 1 передатчиком и 1 приемником. Она предлагает высококачественное звуковое решение по доступной цене, что делает ее доступной для более широкого круга пользователей.
Серия BY-V компактна, легка, ее также удобно носить с собой. Вес передатчика составляет 9,5 г, а приемника — 6 г. Она проста в использовании, просто подключите приемник, чтобы немедленно начать запись.
На боковой стороне ресивера серии BY-V. предусмотрен порт для зарядки USB-C. Если во время записи ваше устройство необходимо зарядить, вы можете зарядить его, подключив к этому порту USB-C. Зарядка во время записи особенно подходит для длительных сеансов записи, таких как потоковое вещание, запись курса и т.д.
Серия BY-V идеально подходит как для обычных условий записи, так и для шумных помещений. Кнопка NR на передатчике активирует режим шумоподавления, отфильтровывая большую часть шума окружающей среды, оставляя только чистый звук.
Срок службы батарей серии BY-V впечатляет, передатчик может непрерывно работать в течение 9 часов после полной зарядки, в то время как приемник не нуждается в подзарядке, что устраняет необходимость прерывать запись для зарядки устройства.
Характеристики :
Raylab RL-ST03B - универсальный держатель для смартфона, имеет монтажное отверстие 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес — 72,5 грамм.
Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,8 до 10,5 см.
Конструктивно имеется возможность разворота держателя на 360 градусов.
Цвет - черный. Материал - АВС-пластик.
