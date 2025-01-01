Boya BY-V10 сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с USB-C разъёмом

Описание

Серия BY-V компактна, легка, ее также удобно носить с собой. Вес передатчика составляет 9,5 г, а приемника — 6 г. Она проста в использовании, просто подключите приемник, чтобы немедленно начать запись.

На боковой стороне ресивера серии BY-V. предусмотрен порт для зарядки USB-C. Если во время записи ваше устройство необходимо зарядить, вы можете зарядить его, подключив к этому порту USB-C. Зарядка во время записи особенно подходит для длительных сеансов записи, таких как потоковое вещание, запись курса и т.д.

Серия BY-V идеально подходит как для обычных условий записи, так и для шумных помещений. Кнопка NR на передатчике активирует режим шумоподавления, отфильтровывая большую часть шума окружающей среды, оставляя только чистый звук.

Срок службы батарей серии BY-V впечатляет, передатчик может непрерывно работать в течение 9 часов после полной зарядки, в то время как приемник не нуждается в подзарядке, что устраняет необходимость прерывать запись для зарядки устройства.

Характеристики :