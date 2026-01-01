Falcon Eyes BeautyLight 128 LED кольцевой осветитель

Описание

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели с SMD светодиодами и регулируемой мощностью светового потока, и цветовой температурой.



Корпус осветителя изготовлен из прочного ABS пластика. Внешний диаметр составляет - 225 мм, внутренний - 184 мм. Под белым молочным рассеивателем находятся 128 светодиода. На передней панели расположены два валкодера для изменения цветовой температуры и регулировки яркости. Яркость и цветовая температура регулируются бесступенчато.

На внутренней части кольца имеется холодный башмак для установки комплектных аксессуаров (двухсторонние зеркало, шаровая мини-голова и адаптер для установки смартфона).

Адаптер для смартфона позволяет установить устройство шириной до 86 мм. На корпусе адаптера есть две закладные металлические гайки с резьбой 1/4" для установки на любой штатив.

Для установки осветителя на стол в комплекте предусмотрено круглое основание диаметр 150 мм и гибкая штанга длиной 232 мм. На обратной стороне основания расположены эластичные накладки для предотвращения скольжения основания и возможного царапания поверхности стола.

Небольшие размеры и вес в сочетании с возможностью питания от любого стандартного источника 5 В с разъемом USB (USB порт компьютера, зарядное устройство или повербанк), позволяют использовать его и как накамерный осветитель для портретной, предметной и других видов фотосъемки, а также при видеосъемке.

Мощности 8 Вт (эквивалент лампы накаливания 60 Вт) достаточно, чтобы производить видеосъемку на установленный в адаптер смартфон на расстоянии вытянутой руки, производить бестеневую макросъемку мелких объектов и предметов через осветитель (разместив камеру или смартфон внутри кольца).