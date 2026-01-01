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Falcon Eyes BeautyLight 128 LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 128 LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 128 LED кольцевой осветитель
Falcon Eyes BeautyLight 128 LED кольцевой осветитель

Falcon Eyes BeautyLight 128 LED кольцевой осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3677

Кольцевой осветитель Falcon Eyes BeautyLight 128 LED.

Осветитель кольцевой мощностью 8 Вт, цветовая температура 3200 - 5500 К, возможна установка дополнительных аксессуаров имеющих посадочное крепление под горячий башмак. В комплекте зеркало, шаровая мини-голова и адаптер для смартфона. Вес - 1,1 кг.

Описание

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели с SMD светодиодами и регулируемой мощностью светового потока, и цветовой температурой.

Корпус осветителя изготовлен из прочного ABS пластика. Внешний диаметр составляет - 225 мм, внутренний - 184 мм. Под белым молочным рассеивателем находятся 128 светодиода. На передней панели расположены два валкодера для изменения цветовой температуры и регулировки яркости. Яркость и цветовая температура регулируются бесступенчато.

На внутренней части кольца имеется холодный башмак для установки комплектных аксессуаров (двухсторонние зеркало, шаровая мини-голова и адаптер для установки смартфона).

Адаптер для смартфона позволяет установить устройство шириной до 86 мм. На корпусе адаптера есть две закладные металлические гайки с резьбой 1/4" для установки на любой штатив.

Для установки осветителя на стол в комплекте предусмотрено круглое основание диаметр 150 мм и гибкая штанга длиной 232 мм. На обратной стороне основания расположены эластичные накладки для предотвращения скольжения основания и возможного царапания поверхности стола.

Небольшие размеры и вес в сочетании с возможностью питания от любого стандартного источника 5 В с разъемом USB (USB порт компьютера, зарядное устройство или повербанк), позволяют использовать его и как накамерный осветитель для портретной, предметной и других видов фотосъемки, а также при видеосъемке.

Мощности 8 Вт (эквивалент лампы накаливания 60 Вт) достаточно, чтобы производить видеосъемку на установленный в адаптер смартфон на расстоянии вытянутой руки, производить бестеневую макросъемку мелких объектов и предметов через осветитель (разместив камеру или смартфон внутри кольца). 

Комплектация

  • Кольцевой осветитель -1 шт.
  • Кабель питания - 1 шт.
  • Шаровая мини-головка - 1 шт.
  • Адаптер для смартфона - 1 шт.
  • Двухстороннее зеркало - 1 шт.

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